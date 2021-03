Une nouvelle Nintendo Switch avec un écran OLED 7 pouces attendu cette année

Malgré l’arrivée de la série Xbox X|S et de la PlayStation 5, les ventes de la Nintendo Switch et de ses jeux sont restées fortes. Cependant, cela ne durera pas éternellement et Nintendo devra tôt ou tard faire évoluer sa console hybride. Mais, elle pourrait évoluer dans les mois à venir, et nous pourrions peut-être voir la tant attendue Switch Pro.

Les rumeurs en faveur d’une Nintendo Switch Pro durent depuis des années, mais, comme c’est souvent le cas chez Nintendo, la société a été lente à réagir, préférant exploiter le modèle de la génération actuelle à sa juste valeur. Bien qu’elle soit performante depuis quatre ans, les consoles Xbox et PlayStation de nouvelle génération ne manqueront pas d’inquiéter Nintendo. Malheureusement, ces dernières rumeurs pourraient plutôt décevoir les fans.

Nintendo prévoit de sortir cette année un modèle amélioré de sa populaire console hybride Switch avec un écran OLED, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Le rapport indique que Samsung Display fournit l’écran, qui sera un panneau OLED rigide de 7 pouces d’une résolution 720p dont la production en série sera lancée en juin prochain.

À titre de comparaison, l’actuelle Nintendo Switch a un écran LCD 720p de 6,2 pouces, tandis que l’écran de la Switch Lite est un écran LCD 720p de 5,5 pouces. Pour être juste, le passage à un écran OLED aura des avantages tangibles, comme une consommation d’énergie plus faible, un contraste plus élevé et des temps de réponse plus rapides. Le fait qu’il ait une diagonale de 7 pouces pourrait offrir davantage de contenu à l’écran. Malheureusement, la même résolution 720p signifie une densité de pixels plus faible et peut donner aux images un aspect plus pixélisé.

Néanmoins, de nombreux jeux Switch ont du mal à atteindre une résolution native en mode portable, l’absence de mise à niveau de la résolution n’est donc pas vraiment une surprise. En outre, la décision de conserver le 720p en mode portable pourrait donc aussi être une question de préservation de l’autonomie.

De la 4K en mode TV

Cependant, le rapport de Bloomberg note que le nouveau modèle Switch sera capable d’offrir des graphiques 4K lorsqu’il sera branché à un téléviseur. Les résolutions d’écran ont été un point sensible pour certains propriétaires de Switch, notamment en ce qui concerne la différence entre le mode portable et le mode TV qui supporte une résolution allant jusqu’à 1080 p. Ironiquement, Nintendo pourrait en fait aggraver la situation dans une certaine mesure en faisant en sorte que la station d’accueil supporte des résolutions 4K, élargissant ainsi l’écart entre les deux modes.

Cela ressemble à des mises à jour conservatrices qui sont, il est vrai, en accord avec les stratégies commerciales de longue date de Nintendo. Peut-être plus importante que l’écran lui-même, la puissance de traitement de la nouvelle Nintendo Switch Pro sera le facteur décisif pour savoir si la console de nouvelle génération de la société sera comparée favorablement à sa prédécesseure et à ses rivaux.

Le rapport n’indique pas de date de sortie possible pour la nouvelle Switch, mais les sources de Bloomberg indiquent qu’elle arrivera à temps pour les fêtes de fin d’année et que les écrans commenceront à être livrés aux assembleurs vers le mois de juillet. L’objectif mensuel initial serait « un peu moins d’un million d’unités » ; si l’on se base sur la dernière période de vacances, Nintendo voudra fabriquer autant de consoles que possible.