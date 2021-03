Une mystérieuse application Messaging de Samsung s’affiche sur Windows 10

Les utilisateurs de Samsung peuvent déjà envoyer et recevoir des messages depuis un PC équipé de Windows 10 grâce à l’application « Votre téléphone » de Microsoft si l’appareil est pris en charge, mais il s’avère que la société sud-coréenne travaille peut-être sur une nouvelle façon de rendre le tout beaucoup plus simple.

Il s’agit d’une nouvelle application Samsung Messaging qui est récemment apparue dans le Microsoft Store, et repérée par SamMobile, avec une description suggérant que les utilisateurs de PC Samsung fonctionnant sous Windows 10 seraient autorisés à envoyer et à recevoir des messages directement depuis leur bureau. Selon SamMobile, l’application semble encore être dans une phase de bêta-test limitée et n’est pas disponible dans toutes les régions. Il semble que Samsung limite encore l’utilisation de cette application pour sélectionner les utilisateurs qui ont été invités à la télécharger. La fiche du Microsoft Store est accompagnée d’un bouton « Échanger un code » dans la plupart des régions, qui permet aux utilisateurs possédant ce code spécifique de télécharger et de tester l’application.

« Samsung Messaging peut envoyer et recevoir des SMS. L’application Microsoft People permet d’envoyer des SMS au numéro de téléphone de votre contact. Elle est destinée aux appareils capables d’utiliser des données mobiles (5G et 4 G LTE). Seuls certains modèles Samsung peuvent exécuter des applications », peut-on lire dans la description de l’application.

L’application énumère les modèles suivants tels qu’ils sont actuellement pris en charge :

Galaxy TabPro S

Galaxy Book 10.6 LTE

Galaxy Book 12 LTE

Galaxy Book2

Aucune autre information n’a été fournie, et il convient de souligner que l’application ne peut pas être téléchargée pour le moment, même si vous utilisez un appareil compatible. Pour l’instant, Samsung est restée très discrète sur une date de sortie. Les deux limitations ci-dessus peuvent changer une fois que l’application sera prête pour un déploiement plus large. Toutefois, vous aurez peut-être encore besoin d’un smartphone Samsung pour utiliser cette application.

Une expérience solide avec « Votre téléphone »

En attendant, Microsoft travaille sans relâche à l’amélioration de l’expérience avec l’application « Votre téléphone », et les produits phares de Samsung offrent la meilleure expérience possible. Par exemple, l’application « Votre téléphone permet également la mise en miroir d’écran, l’accès à la galerie de photos et même l’exécution d’applications mobiles sur le bureau, Microsoft s’efforçant de rendre l’expérience aussi native que possible. Les utilisateurs peuvent exécuter ces applications dans leurs propres fenêtres dédiées et même épingler leurs icônes sur la barre des tâches pour les lancer plus facilement et plus rapidement par la suite.

En outre, Google propose des fonctionnalités analogues sur le client de bureau de Google Messages, ce qui nous amène à nous demander ce qui pousse Samsung à proposer une solution personnalisée pour un problème qui, selon certains, n’existe pas.