Netflix va proposer un flux de vidéos comiques qui ressemble à TikTok

Parfois, tout ce que vous attendez de Netflix, c’est un bon rire — surtout pendant la période actuelle plutôt morose. La dernière fonctionnalité mobile du service est conçue pour cela. Netflix essaie une tactique bien connue pour rester pertinente dans les années 2020 : il s’agit de copier un réseau social qui fait fureur auprès des adolescents.

Le géant du streaming Netflix a introduit une fonction « Fast Laughs » (« Rires rapides ») pour les utilisateurs sur mobile. Celle-ci s’appuie sur le succès de TikTok, offrant un flux sans fin de vidéos comiques.

Tout comme les avant-premières, les clips s’affichent verticalement et se diffusent automatiquement. Selon Variety, la fonction comprendra jusqu’à 100 clips par jour. Ils peuvent ne durer qu’une quinzaine de secondes. D’autres peuvent durer plus de 45 secondes.

En cliquant sur un onglet « Fast Laughs », vous verrez des clips comiques tirés du catalogue Netflix, allant des émissions spéciales à des films et des séries TV entières. Tout comme avec TikTok, vous pouvez aimer des séquences ou les partager avec vos amis sur des réseaux sociaux comme Instagram et Twitter — mais seuls les abonnés pourront les regarder, et ils devront les consulter dans l’application Netflix.

Netflix donne au long métrage une place de choix. Fast Laughs a son propre onglet dans le menu de navigation du bas.

Augmenter le nombre de vues

Cependant, Netflix n’est pas du tout timide quant à son véritable objectif : augmenter le nombre de vues pour ses émissions de comédie. Vous pouvez visionner les vidéos en entier si vous aimez le teaser, ou les ajouter à votre liste de visionnage pour les voir plus tard. La société espère clairement que cette fonctionnalité vous fera regarder du contenu que vous auriez ignoré autrement.

Mais, vous devrez peut-être attendre avant de commencer à regarder un tel contenu. La fonctionnalité « Fast Laughs » est actuellement limitée aux utilisateurs d’iPhone dans des pays « sélectionnés » — notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Le test d’Android arrive « bientôt », a déclaré Netflix. C’est une bonne nouvelle si vous préférez consommer une comédie sous forme de contenu rapide.

L’annonce fait suite à une année record pour Netflix, les mesures de confinement pendant cette période de pandémie mondiale ont permis de dépasser les 200 millions d’abonnés.