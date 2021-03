La Galaxy Watch 4 devrait fonctionner sous Wear OS plutôt que Tizen

Il n’y a pas longtemps, une fuite a affirmé qu’une future smartwatch de Samsung fonctionnerait sous Android (ce qui signifie probablement Wear OS), et nous avons maintenant la preuve que cela pourrait bien être vrai.

L’utilisateur de Twitter Ivan_Meler, qui a partagé les données avec XDA Developers, a trouvé une référence à un appareil nommé « Merlot » dans le code source dans le pilote Wi-Fi du Galaxy S20. Le nom seul ne nous dit pas grand-chose, mais le plus drôle est que l’une des références au « Merlot » apparaît juste à côté d’une référence à « Wear OS ». Cela suggère donc clairement que l’appareil Merlot est une montre connectée fonctionnant sous Wear OS.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à savoir sur le nouvel appareil depuis la publication du code source, si ce n’est que le nom « Merlot » est également lié à la puce Bluetooth et Wi-Fi Broadcom BCM43013.

Cela dit, il n’y a aucune indication que « Merlot » est une montre connectée, et on ne peut donc pas affirmer qu’il s’agit de la future Galaxy Watch 4 Samsung. Il pourrait s’agir de la Galaxy Watch Active 3 ou d’une autre montre. Peut-être même la première d’une nouvelle gamme de montres connectées Wear OS de Samsung.

Samsung is rumored to use Wear OS in a future smartwatch, according to @UniverseIce. While I can’t confirm it, we did find *one* piece of evidence for it in the updated kernel source for the One UI 3.1 update for the Exynos S20 series.

Context: https://t.co/SClEFaELJ7

1/3

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 2, 2021