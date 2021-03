Google précise qu’elle n’est plus intéressée par le suivi des utilisateurs

L’Internet tel qu’il est aujourd’hui peut être identifié par sa forte dépendance à la publicité. En utilisant des informations personnelles identifiables, les entreprises peuvent suivre les individus et leur proposer des publicités en fonction de leurs intérêts. Toutefois, cela a entraîné des problèmes majeurs en matière de protection de la vie privée et, aujourd’hui, l’ère du cookie tiers va finalement prendre fin. Google cherche à « construire un Web plus fiable et plus durable » et a récemment proposé le « Privacy Sandbox » pour mettre en place des innovations qui protègent l’anonymat tout en essayant de trouver des moyens de s’assurer que les éditeurs ne se ruinent pas dans le processus.

Le projet de Google de supprimer progressivement les cookies de pistage l’année dernière a été accueilli avec scepticisme. Cependant, Google a une fois de plus réitéré ses intentions de contribuer à la protection de la vie privée des utilisateurs. Les cookies de pistage ont été initialement proposés comme un moyen de créer une expérience Web plus personnalisée. Toutefois, au fil du temps, ils ont été détournés à des fins peu scrupuleuses et sont aujourd’hui considérés comme une menace pour la vie privée en ligne.

« Aujourd’hui, nous précisons qu’une fois que les cookies tiers auront été supprimés, nous ne créerons pas d’autres identifiants pour suivre les personnes qui naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits », a déclaré David Temkin, directeur de la gestion des produits de Google pour Ads Privacy and Trust, comme le rapporte The Verge.

À l’époque où Google, qui était l’un des pionniers des cookies de pistage, a annoncé son intention d’arrêter progressivement l’utilisation des cookies, de nombreux défenseurs de la vie privée ont convenu que Google avait probablement un autre tour dans son sac.

Même le lancement de l’initiative « Privacy Sandbox », censée développer un ensemble de normes ouvertes pour améliorer la protection de la vie privée sur le Web, n’a rien arrangé. Google a été accusé d’abuser de sa position dominante sur le marché et le projet fait actuellement l’objet d’une enquête de la part d’organismes de la surveillance de la concurrence.

Un Web axé sur la sécurité

Temkin le reconnaît et affirme qu’on demande régulièrement à l’entreprise si elle se joint à l’industrie des technologies de la publicité pour trouver un autre moyen de suivre les personnes sur Internet. Mais, il a maintenant clarifié la position de Google de manière explicite. « Pour que l’Internet reste ouvert et accessible à tous, nous devons tous faire plus pour protéger la vie privée, ce qui implique de mettre fin non seulement aux cookies de tiers, mais aussi à toute technologie utilisée pour traquer les personnes qui naviguent sur le Web », a déclaré Temkin.

L’acceptation par Google d’un Web axé sur la sécurité se fait en même temps que l’extension des facteurs de pression réglementaires à travers le monde.