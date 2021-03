Power Automate Desktop de Microsoft est désormais gratuit

Si vous occupez un emploi technique ou si vous avez un passe-temps qui vous laisse exécuter des séquences identiques encore et encore chaque jour, vous souhaiterez probablement pouvoir automatiser ce processus d’une manière ou d’une autre. Mais un logiciel d’automatisation qui fait fonctionner un ordinateur pour vous est coûteux et peu pratique. Mais, Microsoft vient de rendre son logiciel Power Automate Desktop gratuit pour tout le monde.

Power Automate Desktop a été lancé en septembre dernier. Il est basé sur l’acquisition de Softomotive par Microsoft au début de 2020, mais Microsoft a depuis étendu la technologie de Softomotive et l’a intégrée plus profondément dans sa propre stack.

Bien que vous puissiez télécharger Power Automate Desktop aujourd’hui, selon Microsoft, il sera bientôt inclus dans les versions Windows Insider, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément standard de Windows, jusqu’à la version standard de Windows Home. Selon Lamanna, cette démarche réduit les conflits de licence et envoie un message aux utilisateurs de Windows, à savoir qu’ils peuvent aussi créer des bots et automatiser des tâches. « La façon dont nous l’avons conçu — et l’expérience que nous avons, en particulier en ce qui concerne les capacités d’enregistrement comme un enregistreur de macros – fait que vous n’avez pas à penser à des boucles ou à ce qu’est cette application sur laquelle je clique ou cette zone de texte — vous pouvez simplement l’enregistrer et l’exécuter », dit-il.

Pour ceux qui l’ignorent, Power Automate Desktop est un peu comme un surpuissant programme de macros. Vous pouvez le configurer pour exécuter rapidement des séquences d’actions et les répéter si nécessaire.

Un téléchargement direct

C’est utile pour automatiser les tests si vous êtes un développeur, par exemple. Mais, il a d’autres utilisations potentielles, comme le déplacement de données d’une application à une autre, comme Word vers Excel. Mieux encore, vous n’avez pas besoin de savoir comment coder pour utiliser Power Automate Desktop ; tout se fait par un glisser-déposer depuis l’interface utilisateur. Et, l’application est livrée avec 370 actions préétablies dont vous pouvez tirer parti dès le départ.

Auparavant, vous deviez souscrire un abonnement pour utiliser Power Automate Desktop, et au coût de 15 dollars par utilisateur et par mois, cela s’accumulait rapidement. Mais le fait de le rendre gratuit pour chaque utilisateur efface cela et élargit son utilité en abaissant la barrière d’entrée.

Vous pouvez télécharger Power Automate Desktop sur le site de Microsoft dès aujourd’hui.