iOS 14 fonctionne déjà sur pas moins de 80 % des iPhone compatibles

Apple a lancé iOS 14 à l’automne dernier, et depuis lors, l’adoption de ce système d’exploitation a considérablement augmenté, comme c’est généralement le cas lorsque Apple publie une nouvelle mise à jour majeure.

Étant donné qu’iOS 14 fonctionne sur les mêmes appareils que son prédécesseur, à savoir les iPhone 6 et plus récents, de nombreuses personnes se sont précipitées pour l’installer afin de bénéficier de toutes les améliorations apportées par Apple, notamment la prise en charge des widgets, l’App Library et bien d’autres choses encore.

Et cela a ouvert la voie à des chiffres d’adoption impressionnants pour iOS 14, avec de nouvelles données partagées par Apple indiquant qu’à l’heure actuelle, le nouveau système d’exploitation fonctionne déjà sur pas moins de 80 % de tous les appareils disponibles sur le marché.

En d’autres termes, 8 iPhone sur 10 — iPhone 6 et modèles ultérieurs, sont actuellement sur la version la plus récente du système d’exploitation, alors que seulement 12 % sont compatibles avec iOS 13. Seuls 8 % des appareils sont actuellement sur une version plus ancienne du système d’exploitation. En ce qui concerne les iPhone lancés au cours des quatre dernières années, les chiffres sont encore plus impressionnants.

Selon Apple, iOS 14 fonctionne sur 86 % des appareils, et iOS 13 arrive une fois de plus en deuxième position avec 12 %. Cette fois, seuls 2 % des appareils fonctionnent sous iOS 12 ou iOS 11.

iOS 15 attendu en septembre

En attendant, Apple travaille déjà sur une mise à jour majeure de son système d’exploitation pour sa gamme d’iPhone, iOS 15. Attendu à l’automne, iOS 15 devrait recevoir une version preview à la WWDC en juin, suivie de plusieurs versions bêta proposées aux développeurs et aux testeurs publics.

Pour l’instant, il n’y a pas d’information sur ce qui pourrait être inclus dans iOS 15, mais ce que nous savons, c’est que la sortie est prévue pour septembre selon le traditionnel calendrier de sortie d’Apple.