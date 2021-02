La nouvelle webcam Kiyo Pro de Razer va ravir les streamers et télétravailleurs

Les webcams n’ont jamais été aussi importantes, et Razer a une nouvelle option qui s’adresse à la fois aux streamers, aux gamers et à toutes les personnes qui sont en télétravail. La Kiyo Pro, qui coûte 209,99 euros, est une version améliorée de la célèbre webcam Kiyo de l’entreprise, bien que des changements importants aient été apportés pour obtenir la désignation « Pro ».

En particulier, la Kiyo Pro utilise nouvelle technologie de « capteur de lumière adaptatif », qui, selon Razer, supprime la nécessité d’une lumière directe pour éclairer votre visage pendant les appels vidéo.

Le capteur d’image, appelé IMX327 CMOS de Sony avec la technologie Starvis, est le point fort. Ce capteur a une résolution de 2,1 mégapixels, un autofocus et une ouverture de f/2,8. Il est actuellement utilisé dans les caméras de sécurité et de surveillance pour fonctionner dans des scénarios de faible luminosité extrême. Il y a un choix d’angle de vue : 103°, 90° ou 80°. Il n’est pas difficile de voir comment cela pourrait profiter aux bureaux improvisés qu’occupent vos collègues de nos jours.

Razer a montré des photos de comparaison entre la Kiyo Pro et des concurrents comme la Logitech Brio et la Logitech StreamCam. Dans l’ensemble, la Kiyo Pro semble donner une image plus nuancée et plus équilibrée, plutôt que de faire ressortir les blancs. Les représentants de Razer ont également souligné les couleurs plus précises et plus réalistes représentées dans la caméra de la Kiyo Pro.

La Kiyo Pro tourne en 1080p à 60 images par seconde (fps), contre 30 fps pour la Kiyo originale. La Logitech Brio coûte le même prix, mais elle peut aussi tourner en 4K à 30 images par seconde. La Logitech StreamCam, qui coûte 159 euros, est comparable à la Kiyo Pro en ce qui concerne la résolution et de fréquence d’images. La Kiyo Pro dispose également d’un champ de vision réglable, allant de 80 degrés à 100 degrés. Il peut être réglé dans le Razer Synapse.

Plusieurs options de montage

Les ingénieurs ont également prévu plusieurs options de montage — sur un ordinateur et un trépied. La webcam est équipée d’un microphone stéréo omnidirectionnel intégré qui capture le son à 48 kHz (16 bits). Le Razer Kiyo Pro utilise une interface USB 3.0 à des vitesses allant jusqu’à 5 Gb/s pour se connecter à un ordinateur. La webcam nécessite au moins Windows 8 pour fonctionner ; la prise en charge de macOS n’est pas officiellement annoncée.

Razer affirme que la Kiyo Pro possède un réglage et une personnalisation uniques pour les streamers également. La caméra gère mieux les lumières de fond plus complexes que l’on trouve souvent dans les configurations de streamers. Et, bien sûr, l’accent est toujours mis sur l’assurance que les visages et les tons de peau apparaissent nets et lumineux dans le cadre.