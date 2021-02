Le nouvel iPad Pro (2021) devrait arriver avec un écran Mini LED en mars

Deux rumeurs principales circulent à propos de l’iPad Pro 2021. L’une est que l’iPad Pro 2021 va bientôt arriver sur le marché, l’autre qu’il sera équipé d’un écran Mini LED, et une nouvelle information vient étayer ces deux affirmations.

Selon des sources industrielles qui se sont adressées à DigiTimes, Ennostar commencera à produire des unités d’écrans à rétro-éclairage Mini LED pour Apple soit à la fin du premier trimestre de l’année (donc avant la fin du mois de mars), soit au cours du second trimestre.

Bien que l’article ne précise pas à quoi serviront ces Mini LED, en ce qui concerne Apple, la plupart des rumeurs concernant les Mini LED rapportent qu’elles feront leur apparition sur le prochain modèle d’iPad Pro. Et si la production de masse commence bientôt, comme le prétendent ces sources, cela devrait signifier que nous verrons prochainement la tablette, ce qui est également conforme aux précédentes fuites.

Cela dit, certaines sources ont fait état d’une annonce en mars, qui pourrait être un peu trop tôt étant donné le dernier calendrier de production.

L’écran Mini LED, pour ceux qui ont manqué la couverture jusqu’à présent, est un type de rétro-éclairage qui serait utilisé avec un écran LCD. La gamme actuelle d’iPad d’Apple utilise des LED plus grandes, mais le passage aux Mini LED permettrait potentiellement d’améliorer le rapport de contraste, de reproduire les couleurs de manière plus précise et de réduire la consommation d’énergie.

Le Mini LED avant le OLED

Il s’agit donc d’une mise à niveau importante, mais peut-être de courte durée, car nous avons également entendu dire qu’Apple pourrait passer à l’OLED pour un modèle ultérieur. Apple travaille sur cette technologie depuis un certain temps, et nous nous attendons à la voir sur au moins l’iPad Pro de 12,9 pouces cette année, ainsi que sur les nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Nous ne nous attendons pas à voir beaucoup d’autres changements sur l’iPad Pro de cette année. Pour l’instant, tout cela n’est que rumeurs, on peut espérer pouvoir bientôt jeter un coup d’œil officiel à l’iPad Pro 2021 et découvrir avec certitude la technologie d’écran dont il est doté.