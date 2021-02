Selon Sony, l’offre de la PS5 commencera à augmenter au second semestre 2021

La PlayStation 5 de Sony (ainsi que les Xbox Series X et S) est presque indisponible à l’achat depuis son lancement en novembre dernier. Ces pénuries vont probablement se poursuivre encore quelque temps, selon Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment. Mais les choses devraient s’améliorer au cours du second semestre, et la PS5 devrait revenir en stock, dit-il.

La nouvelle vient d’une série d’interviews de Ryan par le Washington Post et le Financial Times, où le patron de PlayStation a fait le point sur les derniers mois depuis le lancement de la PS5 et sur le chemin à parcourir pour la console de nouvelle génération.

« La demande a été plus importante que nous ne l’avions prévu », a déclaré Ryan, expliquant les problèmes de stocks actuels de la console. « Cela, ajouté à la complexité des problèmes de la chaîne d’approvisionnement, a entraîné une offre légèrement inférieure à ce que nous avions initialement prévu ».

Les choses finiront par s’améliorer, même si cela peut prendre un certain temps. « La situation s’améliorera chaque mois tout au long de 2021 », a déclaré Ryan au Financial Times. « Le rythme de l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement va s’accélérer tout au long de l’année, donc d’ici à ce que nous arrivions à la deuxième moitié de l’année 2021, vous allez voir des chiffres vraiment décents ».

Cela dit, Ryan ne promet pas qu’il y aura suffisamment de stocks pour que tous ceux qui veulent une console puissent en obtenir une pendant les fêtes de fin d’année. La forte demande de PS5, combinée à la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs et au fait que la pandémie de la COVID-19 oblige la plupart des ventes de consoles à passer par des portails en ligne infestés de robots, signifie que Sony est toujours confronté à de sérieuses contraintes quant au nombre de personnes qui pourront réellement acheter une PS5. « Il y a très peu de baguettes magiques que l’on peut agiter », note Ryan.

Tout le monde dans la même galère

Pourtant, Sony constate déjà des chiffres encourageants dans la répartition des clients qui ont pu acheter une PS5. Selon Ryan, un propriétaire de PS5 sur quatre ne possédait pas de console PlayStation 4, et la moitié des propriétaires de PS5 sont nouveaux sur PSN.

Sony n’est pas le seul à espérer que l’approvisionnement en consoles de nouvelle génération reprendra au second semestre de l’année. Mike Spencer, responsable des relations avec les investisseurs de Microsoft, a récemment révélé que les nouvelles consoles Xbox connaîtront probablement des contraintes d’approvisionnement au moins jusqu’en juin, dans une interview accordée au New York Times.

En attendant, Sony développe une nouvelle version de son casque PlayStation VR. Confirmé comme un travail en cours, le nouveau casque de réalité virtuelle ne sera pas prêt pour 2021, a averti la société. Cela signifie que ceux qui veulent utiliser la VR avec leur PS5 devront s’en tenir au PlayStation VR originale, lancée en 2016 pour la PlayStation 4, et qui fonctionne avec la nouvelle console avec un adaptateur.