Le OnePlus 9E serait ni plus ni moins le OnePlus 9 Lite

Des fuites ont eu lieu concernant les spécifications du OnePlus 9E, et il semble que ce soit le smartphone que nous pensions être le OnePlus 9 Lite. Selon un rapport de la société grecque TechManiacs, le OnePlus 9E sera l’un des trois nouveaux appareils OnePlus — avec le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro – qui seront commercialisés entre mars et avril 2021.

Bien que nous ayons déjà vu plusieurs fuites concernant les modèles OnePlus 9 et 9 Pro, nous nous attendions à ce que le troisième modèle de la prochaine gamme de smartphones de OnePlus soit baptisé OnePlus Lite, et offre une alternative abordable à ses homologues plus haut de gamme. Mais jusqu’à présent, les détails concernant l’appareil étaient peu nombreux.

Si l’on en croit cette récente fuite, il semble que le OnePlus 9E va prendre le relais comme point d’entrée plus abordable dans la nouvelle gamme OnePlus. Tout d’abord, le rapport suggère que le OnePlus 9E sera équipé du processeur Snapdragon 690 de Qualcomm ainsi que de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. À titre de comparaison, le OnePlus 9 sera équipé d’un processeur Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne à bord.

Le OnePlus 9E devrait également être équipé d’un écran de 6,5 pouces d’une résolution full HD+, et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un peu moins que le taux de rafraîchissement variable de 120 Hz que l’on attend de meilleurs modèles de la gamme (et un écran plus petit que celui de 6,78 pouces de la version Pro), mais un écran lumineux et doté d’un trou pour loger la caméra frontale.

Quant à la caméra, le rapport suggère que le OnePlus 9E sera équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels couplé à un capteur ultra-large de 8 mégapixels, bien qu’il ne soit pas clair si ces deux éléments forment une configuration à double caméra. Pour un smartphone apparemment abordable, ce n’est pas mal du tout. Nous avons aussi une idée des caractéristiques des caméras de ses grands frères, le OnePlus 9 possédant apparemment un capteur photo principal de 48 mégapixels (produisant des images de 12 mégapixels) ainsi qu’un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels et un troisième capteur photo inconnu. Le OnePlus 9 Pro, quant à lui, serait équipé de quatre caméras à l’arrière.

Un smartphone très alléchant

Il est intéressant de noter que le OnePlus 9E semble être équipé d’une batterie d’une capacité 5 000 mAh, ce qui est légèrement supérieur aux batteries prévues pour les OnePlus 9 et 9 Pro. Reste à savoir si cela signifie que le OnePlus 9E conservera une meilleure autonomie au détriment d’un poids plus important, même si on peut penser que c’est là le compromis de ce modèle.

En ce qui concerne le prix, il y a très peu d’informations concrètes, bien que nous puissions faire quelques hypothèses basées à la fois sur le coût prévu du OnePlu600s 9 et du précédent OnePlus 8. Il pourrait être mis sur le marché aux alentours de 600 euros. Si tel est le cas, ce OnePlus 9E pourrait être très alléchant.