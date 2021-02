Sony affirme que d’autres jeux PlayStation arrivent sur PC, dont Days Gone

Voici une nouvelle étonnante pour les joueurs sur PC ! Sony prévoit de proposer davantage de ses jeux PlayStation sur PC. Le premier sera Days Gone au printemps, a déclaré le président et directeur général de Sony, Jim Ryan, au British GQ. Le développeur Bend Studio a également confirmé la nouvelle sur Twitter, en ajoutant : « Restez à l’écoute pour plus de détails ».

Exclusivement disponible sur la PlayStation 4, Days Gone est un jeu d’action-aventure de survie et d’horreur qui a fait ses débuts il y a environ deux ans. Ainsi, si vous mourez d’envie de jouer à Days Gone sur PC, Bend Studio a annoncé que le jeu débarquera bien sur cette plateforme.

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn —Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021

Par le passé, Sony a montré une certaine réticence à porter les jeux sur PC, bien qu’elle ait notamment assoupli sa position l’année dernière en annonçant que Horizon Zero Dawn de Guerilla Games recevrait un portage sur PC, qui a été lancé en août dernier. À la question de savoir pourquoi la société semble avoir changé d’avis, Ryan a répondu à la publication qu’il y avait quelques facteurs en jeu.

En effet, selon le géant japonais, les coûts de développement ont augmenté ces deux dernières années et ne permettent pas à Sony de conserver trop longtemps un jeu en exclusivité sur sa propre console sans risquer d’énormes pertes.

« Nous nous trouvons maintenant au début de l’année 2021 avec nos studios de développement et les jeux qu’ils fabriquent en meilleure forme qu’ils ne l’ont jamais été auparavant », a-t-il déclaré. « Nos studios ont réalisé des jeux merveilleux et formidables, en particulier dans la deuxième moitié du cycle de la PS4. C’est l’occasion d’exposer ces grands jeux à un public plus large et de reconnaître les aspects économiques du développement des jeux, qui ne sont pas toujours évidents. Le coût de fabrication des jeux augmente à chaque cycle, à mesure que le calibre de la propriété intellectuelle s’améliore ».

D’autres jeux attendus

Ryan a ajouté qu’il est également plus facile de mettre les jeux PS à la disposition des propriétaires de consoles, ce qui fait que « c’est une décision assez simple à prendre pour nous ». On ne sait toujours pas quels autres titres de PlayStation pourraient passer sur PC.

Bloodborne est l’un des jeux PS4 exclusifs dont la rumeur veut qu’il soit disponible sur PC depuis très longtemps. L’annonce d’aujourd’hui rend encore plus plausible pour les fans de Bloodborne d’obtenir ce qu’ils attendent.