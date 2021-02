Windows 10 pourrait bientôt renforcer ses capacités multitâches

La future mise à jour majeure de Windows 10 pourrait se doter d’une nouvelle fonction multitâche permettant d’afficher plusieurs fenêtres sur votre bureau. De plus, ceux qui utilisent des configurations multi-moniteurs pourraient à l’avenir utiliser différents bureaux virtuels pour chaque écran.

Tout d’abord, le concept de « snap-based task groups » a été mis en avant par le célèbre « Albacore » de Microsoft sur Twitter. Ainsi, comme vous pouvez le voir, l’idée est que vous pourrez faire glisser les fenêtres de l’application dans un coin du bureau, et elles seront automatiquement dimensionnées pour s’adapter parfaitement, côte à côte (comme le montrent clairement les options présentées, lors du redimensionnement d’une fenêtre en mode Ancrer, toute fenêtre adjacente sera automatiquement ajustée pour s’aligner automatiquement).

Bien que la possibilité d’afficher deux fenêtres côte à côte ait toujours fait partie de Windows 10, il semble que Microsoft aille plus loin dans la mise à jour de cette fonctionnalité. De même, lorsque vous choisissez ce que vous voulez afficher lorsque vous êtes en mode multitâche, vous pouvez bientôt choisir d’afficher les onglets Microsoft Edge sur leur propre page, c’est-à-dire comme une application indépendante.

Bien entendu, cette fonctionnalité ne sera peut-être pas adaptée à la version de Windows 10 et n’est même pas testée par les membres du programme Windows Insider pour le moment. Il semble que Microsoft y travaille en interne.

Microsoft teste également un autre mystérieux bouton multitâche « Snap further away from screen edge ». Cependant, on ne sait pas encore comment il fonctionnera.

The mystery boxes revolve around "Snap-based task groups"

Drag windows to the sides or corners of your screen and they'll automatically size to fit perfectly, side by side.

When choosing what to snap, show Microsoft Edge tabs on their own page

—Albacore (@thebookisclosed) February 17, 2021