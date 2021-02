Android 12 Developer Preview : changements et ajouts attendus

La prochaine version du système d’exploitation Android, dont le nom de code interne est « Snow Cone », a fait ses premiers pas dans les mains des développeurs, Google ayant récemment annoncé la Developer Preview de Android 12 — il reste environ 6 mois avant le lancement de la version finale.

Après l’enthousiasme suscité par Android 11 sur les appareils phares et les nouveaux smartphones, les geeks ont maintenant hâte de voir le système d’exploitation Android 12 sur leurs appareils. Le système d’exploitation passera par 8 cycles de sortie au cours de son évolution cette année — une version bêta publique est attendue dans quelques mois avant de parvenir finalement aux utilisateurs dans une version stable dans la seconde moitié de l’année 2021.

Le système d’exploitation sera principalement axé sur les communications humaines, en donnant la préférence aux notifications « push » des applications sur les appareils. Les autres domaines d’intérêt majeurs, en ce qui concerne l’interface utilisateur, sont les performances et la refonte de la conception. Comme toujours, les smartphones Pixel, y compris ceux des gammes de Pixel 3, Pixel 4 et Pixel 5, auront le privilège de découvrir le système d’exploitation Android 12.

Pour l’instant, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur les subtilités de la future version du système d’exploitation mobile de Google, car il s’agit d’une preview pour les développeurs et non d’une version à destination des utilisateurs. Néanmoins, il y a des choses intéressantes à voir.

La mise à jour de la version d’Android OS suit un schéma très typique que nous avons observé au fil des ans. Une version se concentre sur les changements de l’interface utilisateur et l’aspect général du système d’exploitation, tandis que la suivante se concentre davantage sur les aspects fonctionnels pour une mise à jour plus profonde. Comme Android 11 était plus un gap fonctionnel, Android 12 est davantage orienté vers l’extrémité visuelle du spectre. Cette fois-ci, Google l’appelle le Material NEXT Design — une ligne directrice de conception pour tous les changements visuels à partir de maintenant.

C’est la raison pour laquelle un utilisateur neutre est plus enthousiaste à l’égard du prochain système d’exploitation, car aucun changement Material majeur n’a été apporté à Android 11. L’interface utilisateur d’Android 12 sera accentuée par le thème bleu (d’après ce qui est apparent jusqu’à présent) aussi bien dans les tons clairs que sombre. Cette teinte bleutée se retrouvera dans les applications système comme les « Paramètres ».

Comme pour le panneau de notifications, l’écran de verrouillage sera doté d’une couche translucide en arrière-plan. En fait, le panneau des notifications a été affiné. Le thème du Material se poursuit ici aussi avec un arrière-plan translucide en superposition.

Les tuiles de paramètres rapides ont une teinte bleu clair qui est rafraîchissante, car le gris, depuis tant d’années, semble ennuyeux. Google a une réelle préférence pour le bleu pour la prochaine mise à jour du système d’exploitation et c’est très évident. Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, l’ordre des tuiles a été modifié. Un autre changement visuel notable est l’ajout de l’option « Réduire les couleurs vives » qui vise à basculer la luminosité secondaire dans le cadre de la fonction d’accessibilité.

En fait, les paramètres d’accessibilité reçoivent également un coup de pouce visuel avec une interface plus épurée qui maintient les options les plus importantes au premier plan.

Pour une meilleure utilisation d’une seule main, Android 12 bénéficie d’une refonte majeure sous la forme de grands espaces vides en haut pour un accès optimal d’une seule main. Pour améliorer encore la situation, le système d’exploitation sera doté d’une fonction « Silky Home » qui permet de pousser les éléments affichés à l’écran encore plus bas. La prise en charge des captures d’écran défilantes est désormais une nouveauté dans l’écosystème Android. En outre, le menu de modification des captures d’écran vous permettra d’ajouter des emojis, des notes ou des gribouillis aux captures d’écran elles-mêmes. La possibilité de modifier ou d’annoter les images sera disponibles sur Android 12, ce qui est un grand plus.

Scrolling screenshots are still a bit janky/broken, but it actually works! (It’s not enabled by default so you won’t see it when you update.) pic.twitter.com/7ih2zQgvZk

– Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021