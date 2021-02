Fitbit pourrait lancer un plan d’abonnement à 2,99 dollars par mois

Google pourrait déjà considérer son acquisition de Fitbit comme une affaire conclue, mais il reste encore quelques détails à régler. En attendant, les deux entreprises semblent toutefois travailler de pair normalement, du moins en coulisses. Si Fitbit continuera très probablement à fonctionner comme elle le fait actuellement, il se peut que certains changements soient en cours dans sa façon de faire des affaires.

Fitbit, qui appartient à Google, propose déjà un abonnement appelé Fitbit Premium et offre aux utilisateurs davantage de services, notamment de nombreuses données sur la condition physique et des informations sur l’entraînement. Mais d’un autre côté, à 8,99 euros par mois, il est assez clair que Fitbit Premium est une solution premium, et ce prix élevé ne permet pas à l’offre d’abonnement d’atteindre son plein potentiel. Il n’est pas nécessaire de payer un seul centime pour utiliser Fitbit, bien sûr, mais l’abonnement Premium de la société offre naturellement beaucoup plus d’avantages aux utilisateurs soucieux de leur forme physique. Il s’agit notamment de mesures et d’analyses, de guides et de conseils, ainsi que d’un accès à des données historiques. Ce dernier point pourrait être déterminant pour la manière dont Google pourra tirer profit de son acquisition.

Sa nouvelle société mère, Google, a apparemment compris cela aussi, et selon un rapport de Android Central, Fitbit travaille actuellement sur un plan d’abonnement moins cher qui serait disponible pour la modique somme de 2,99 dollars par mois.

Il s’agit sans aucun doute d’une différence considérable, et il y a donc de fortes chances pour que davantage de personnes testent l’offre. Mais d’un autre côté, l’abonnement à 2,99 dollars pourrait ne pas offrir trop de cadeaux aux utilisateurs, car son principal argument de vente semble être les données historiques supplémentaires qui seraient disponibles grâce à l’application Fitbit.

En d’autres termes, Fitbit pourrait fournir aux abonnés des données sur la santé qui dépassent le seuil de 30 jours actuellement disponible pour les utilisateurs gratuits, l’entreprise prévoyant de proposer plusieurs options, y compris des données historiques illimitées par le biais de l’abonnement. En outre, il pourrait également être le moyen pour Google de monétiser les données que le géant du suivi de la condition physique sera en mesure de recueillir.

Au stade de l’étude

Cependant, pour l’instant Fitbit est encore au stade de l’étude, de sorte qu’aucune décision n’a été prise quant au lancement d’un nouveau plan d’abonnement ou non. Les clients paieront-ils 3 dollars par mois juste pour pouvoir accéder à leurs données historiques ? C’est difficile à dire, mais en fin de compte, Fitbit doit rendre son offre d’abonnement un peu plus attrayante, surtout parce que le but de cette offre est de ramener de l’argent. Dans le cadre de ses compromis pour obtenir l’approbation réglementaire de l’acquisition, Google a accepté de ne pas utiliser les données Fitbit pour des annonces ciblées, ce que les gens considèrent comme une violation de la vie privée. En tant qu’entreprise de données, c’est une perte pour Google, donc un abonnement semble être la meilleure stratégie.

Cela ne signifie pas pour autant que Google n’utilisera pas ces données à d’autres fins, mais simplement pas pour des annonces ciblées. Il reste à voir comment Fitbit évoluera sous l’égide de Google, alors attendez-vous à ce que de plus amples informations sur ce nouveau plan d’abonnement fassent surface assez tôt.