Plex pourrait proposer l’application Apple TV dans le futur

Plex a surpris ses utilisateurs en introduisant discrètement une nouvelle intégration de l’application Apple TV, permettant aux utilisateurs de regarder ses films et séries TV gratuits dans l’application Apple TV. Avant que vous ne soyez trop enthousiaste, prenez note : la fonction ne fonctionne pas avec le contenu que vous avez sur votre serveur local, ce qui signifie qu’elle est limitée aux titres que Plex fournit en streaming.

Plex est surtout connu comme une plateforme de serveur personnel qui permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux vidéos qu’ils ont enregistrées sur un disque dur local et de les diffuser en continu. L’application s’est toutefois considérablement renforcée ces derniers mois, en ajoutant des éléments tels que des podcasts et des films/séries TV en streaming gratuits des grands studios.

Les utilisateurs de Plex ont récemment remarqué que la dernière version bêta inclut l’option de relier la plateforme à Apple TV. Ainsi, les utilisateurs pourront voir les titres en streaming gratuits disponibles sur Plex dans l’application Apple TV, en plus du contenu de leurs autres applications de streaming comme Hulu, HBO Max et Disney+.

Comme l’a d’abord constaté 9to5Mac, un employé de Plex a apporté quelques précisions sur l’intégration dans un commentaire sur Reddit, expliquant pourquoi le lien entre les deux plateformes est limité au contenu en streaming à la demande. En d’autres termes, Apple doit recevoir une liste de contenus dans le cadre de cette fonctionnalité.

Did … did Plex just add Apple TV app integration with their latest beta (7.14)… 🤯 pic.twitter.com/M2gG82kvSi

—Will Sigmon (@WSig) February 18, 2021