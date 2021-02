Apple va ramener le lecteur de carte SD et un port HDMI avec le MacBook Pro (2021)

Apple va ramener le lecteur de carte SD et un port HDMI avec le MacBook Pro (2021)

Après avoir lancé ses MacBook Pro et MacBook Air équipés de la puce maison Apple M1, Apple devrait lancer deux nouveaux MacBook Pro cette année. Ainsi, selon les nouvelles prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo d’Apple, les futurs modèles de MacBook Pro seront équipés de davantage de ports que les modèles actuels. Et, nous verrons le lecteur de carte SD et un port HDMI faire leur retour dans la gamme de MacBook Pro.

« Nous prévoyons que les deux nouveaux modèles de MacBook Pro d’Apple en 2H21 connaîtront plusieurs changements importants en matière de conception et de spécifications », a écrit Kuo. « Certains des changements pratiques pour les utilisateurs sont l’ajout du lecteur de carte SD et le port HDMI ».

Pour les non-initiés, Apple a commencé à supprimer les ports de ses modèles de MacBook et n’a proposé que des ports USB-C et Thunderbolt, à partir de 2016. Cela a conduit les utilisateurs à se fier aux dongles et aux hubs USB pour connecter des appareils externes.

Cependant, Kuo a déjà signalé que Apple prévoit d’éliminer la Touch Bar, de rétablir la prise en charge du MagSafe et d’ajouter des ports supplémentaires aux futurs MacBook. Aujourd’hui, l’analyste rapporte que la société cherche à ajouter le lecteur de carte SD et le port HDMI aux modèles 2021 de sa gamme de MacBook Pro. En dehors de ce qui a été mentionné ci-dessus, il semble que l’ordinateur portable susmentionné sera disponible en 14 ou 16 pouces.

Kuo a fait part de prévisions dans une récente note adressée aux investisseurs. Selon les rapports, Apple travaille avec une société nommée Genesys Logic. Cette société serait un fournisseur exclusif de contrôleurs pour le lecteur de carte SD.

Un lancement au 3e trimestre 2021 ?

De plus, l’analyste rapporte qu’en raison de ce changement de conception prévu, les ventes de MacBook d’Apple devraient augmenter sur le marché. Kuo prévoit une croissance annuelle de 25 à 30 % et affirme que les ventes de MacBook atteindront 20 millions d’unités cette année.

Il s’attend à ce qu’Apple lance de nouveaux modèles de MacBook Pro au troisième trimestre 2021.