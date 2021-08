Firefox retire l’accès au PWA sur la version de bureau, un élément clé du « Web ouvert »

En théorie, j’adorerais utiliser Mozilla Firefox quotidiennement comme navigateur Web. Les positions de Mozilla sur la protection de la vie privée sont admirables, et Firefox possède de nombreuses fonctions de personnalisation soignées qui font défaut à ses concurrents. J’aime aussi l’idée de supporter un navigateur Web qui n’est pas contrôlé par des géants de la technologie et qui préserve un minimum de concurrence entre les moteurs de navigation Web.

Malheureusement, il manque à Firefox une fonctionnalité clé de Google Chrome et Microsoft Edge, à savoir la possibilité d’installer des sites Web sous forme d’applications de bureau. Au cours des dernières années, cette fonctionnalité a fondamentalement changé ma façon de travailler en réduisant l’encombrement des onglets du navigateur et en offrant un accès plus rapide aux sites favoris, et je ne peux pas revenir à Firefox sans elle.

J’ai donc été surpris de voir récemment que Mozilla a abandonné le travail sur une fonctionnalité analogue pour Firefox. Bien que Mozilla ait autrefois défendu l’idée des applications Web — et, pour être juste, les prend toujours en charge dans son navigateur Android — il n’a plus la possibilité d’activer les PWA sur les ordinateurs de bureau avec Firefox.

« Notre objectif est de développer et d’exposer des fonctionnalités qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos utilisateurs », a déclaré Romain Testard, chef de produit Mozilla, dans un e-mail. « L’exploration initiale a montré que [l’approche actuelle des applications Web] n’allait pas fournir cette valeur ».

Un désavantage par rapport à Chrome et Edge

Cela désavantage Firefox par rapport à Chrome et Edge, qui ont tous deux pris de l’avance en faisant des applications Web une partie intégrante de leurs navigateurs de bureau. Mais il est également décevant de voir Mozilla abandonner ce qui est en train de devenir un bastion contre les boutiques d’applications de jardin clos.

Pour être un peu plus technique, la fonctionnalité spécifique que Mozilla a abandonnée est appelée « navigateur spécifique au site », ou SSB. Ces derniers permettaient aux sites Web de fonctionner dans leurs propres fenêtres, sans barres d’adresse, boutons de navigation ou autres encombrements. Dans Chrome, une fonctionnalité analogue est disponible en cliquant sur le menu « … », puis en allant sur Plus d’outils > Créer un raccourci et en sélectionnant « Ouvrir comme fenêtre ». Microsoft Edge rend cette fonctionnalité encore plus facile d’accès : Sous son menu « … », il y a un menu appelé « Apps », avec une option pour « Installer ce site comme une application ».

L’implémentation de Firefox a clairement nécessité beaucoup de travail. Il ne s’intégrait pas aux extensions que les utilisateurs auraient pu installer, et il ne permettait pas aux utilisateurs d’ajouter facilement des icônes de lancement dans le dock de macOS ou le menu Démarrer de Windows. Cela peut expliquer pourquoi Mozilla avait enterré la fonctionnalité dans un menu de paramètres avancés alors qu’il la développait en coulisses.

Néanmoins, les SSB de Firefox étaient un précurseur important d’une autre technologie appelée « Progressive Web Apps », ou PWA, qui permet aux sites Web de se comporter comme une application qui provient d’un app store. Les PWA peuvent stocker des images et d’autres ressources localement afin de les charger plus rapidement, et les applications qui ne nécessitent pas de données provenant d’Internet peuvent fonctionner entièrement hors ligne. Ils peuvent également se lancer lorsque les utilisateurs cliquent sur un type de fichier associé sur leur ordinateur, garder l’écran éveillé pour des choses comme des présentations et interagir avec un plus grand nombre de contrôleurs et de périphériques que les sites Web standard.

Tout aussi importants, les Progressive Web Apps sont plus faciles à trouver et à installer. Chrome et Edge affichent tous deux un bouton « + » dans leur barre d’adresse pour les sites qui proposent l’une de ces applications, et les sites eux-mêmes peuvent créer des popups encourageant les utilisateurs à installer leurs applications Web. Une fois installées, les applications Web peuvent être désinstallées en cliquant simplement sur une application de bureau, par exemple depuis le menu « Ajouter ou supprimer des programmes » de Windows.

Au lieu de s’orienter vers ces fonctionnalités, Mozilla supprime désormais entièrement la prise en charge des PWA. Bien que la société affirme qu’elle évalue toujours d’autres moyens de prendre en charge les Progressive Web Apps sur le bureau, elle n’a pas d’autres solutions en cours de développement. « Le signal que j’espère que nous envoyons est que la prise en charge des SSB n’arrivera pas de sitôt sur la version de bureau de Firefox », a écrit l’architecte de Firefox, Dave Townsen, à la fin du mois de décembre.

Pendant ce temps, le navigateur Safari d’Apple n’a pas non plus été particulièrement accueillant pour les PWA. Bien que les utilisateurs puissent « installer » des applications Web sur leur écran d’accueil sur iOS, la même fonctionnalité n’est pas disponible dans Safari pour Mac, et Apple a refusé de prendre en charge un large éventail de technologies Web pour ce qu’il considère comme des raisons de confidentialité. À long terme, cela pourrait être plus dommageable pour l’état des PWA que la décision de Mozilla, mais c’est aussi moins surprenant étant donné tout ce qu’Apple a misé sur le succès des applications natives d’iOS.

Une réponse aux jardins clos

Pour certains fabricants d’applications, l’attrait des PWA ne réside pas seulement dans les fonctionnalités qu’elles offrent, mais aussi dans leur capacité à contourner les boutiques d’applications comme moyen de distribution.

Bien que Google affirme qu’éviter les boutiques d’applications n’est pas une motivation première pour la plupart des développeurs, la société elle-même a bénéficié de la possibilité de créer des applications Web plus puissantes. Il y a quelques mois, Google a lancé une version de Stadia pour iOS, qui permet à l’entreprise d’éviter les restrictions strictes qu’Apple a imposées aux services de streaming de jeux sur l’App Store. D’autres services de streaming de jeux, dont Luna d’Amazon et GeForce Now de NVIDIA, ont également lancé leurs propres applications Web.

Alors que les plateformes fermées ont tendance à poser davantage de problèmes sur les smartphones, même les plateformes de bureau commencent à ressembler davantage à des jardins clos. Les Macs M1 d’Apple, par exemple, peuvent maintenant exécuter des applications iOS, ce qui pourrait décourager encore plus le développement en dehors de l’App Store, et sur Windows, les utilisateurs reçoivent de multiples avertissements à installer des applications en dehors du Microsoft Store. Les PWA veulent le meilleur des deux mondes, à savoir des applications de plus en plus puissantes qui fonctionnent sur pratiquement n’importe quel ordinateur, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser l’App Store.

Mozilla aimait autrefois dire « le Web est la plateforme ». Il est dommage que la société ait fait une pause dans sa construction.