Les images de Google Street View ont jusqu’à présent été collectées par les propres véhicules de l’entreprise, équipés de caméras haute résolution à 360 degrés. Google a maintenant décidé d’ouvrir la technologie pour permettre à tous les utilisateurs de smartphones Android de contribuer à la base de données.

Dans le cadre de ses plans de crowdsourcing de son service, Google a mis à jour son application Street View sur Android de sorte que les utilisateurs peuvent désormais prendre leurs propres images Street View lorsqu’ils se déplacent dans une rue et les mettre sur Google Maps. Les images sont capturées à l’aide d’ARCore, la même technologie que celle utilisée par la société pour produire des expériences de réalité augmentée comme Live View.

« Après avoir enregistré vos images et les avoir publiées depuis l’application Street View, nous les tournons, les positionnons et créons automatiquement une série de photos connectées. Nous plaçons ensuite ces images connectées au bon endroit sur Google Maps, de sorte que votre nouvelle application Street View peut être trouvée à l’endroit exact où elle a été prise pour que d’autres personnes puissent la voir et l’explorer », a déclaré Google tout en expliquant comment la technologie a été automatisée pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible.

L’application brouille aussi automatiquement les visages et les plaques d’immatriculation des véhicules, selon l’article, ce qui est probablement un jeu d’enfant pour la vision par ordinateur de Google et sa puissante IA.

La décision d’acquérir des images Street View en masse permettra à un plus grand nombre de personnes dans le monde entier de profiter de cette technologie, en particulier dans les zones qui ne figurent pas sur Google Maps. Alors que les randonneurs et les voitures de Google auraient collecté plus de 170 milliards d’images sur une distance de 10 millions de kilomètres autour de la planète, la plupart des régions du monde ne sont pas cartographiées, c’est pourquoi la société affirme avoir décidé de proposer cette nouvelle solution.

Pas encore disponible en France

La fonction de photos connectées est disponible en version bêta pour les personnes utilisant l’application Street View avec un appareil Android compatible ARCore dans certaines villes des États-Unis, du Canada, du Nigeria, de l’Indonésie et du Costa Rica. D’autres régions prendront bientôt en charge cette fonctionnalité, et Google utilisera ce contenu généré par les utilisateurs lorsqu’elle ne disposera pas de ses propres images Street View.

Il y a fort à parier que cette fonctionnalité connaîtra un grand succès auprès des utilisateurs, et qu’elle engendrera probablement toute une nouvelle génération de moments amusants captés par l’appareil photo.