Apple annonce un Mac mini alimenté par ses propres puces pour les développeurs

Comme les rumeurs le prétendaient, Apple est officiellement en train de faire passer ses produits Mac à son propre silicium, un processus de transition qui, selon l’entreprise, devrait prendre environ deux ans pour être achevé.

Après avoir confirmé que les futurs Mac seront alimentés par une puce Apple Silicon, la société a également annoncé que les développeurs auront bientôt accès à un kit de transition pour développeurs qui prendra la forme d’un Mac mini. En effet, parmi les nombreux détails concernant ce nouveau matériel et ce plan, il a été fait mention du Developer Transition Kit (DTK), un produit qui aidera les développeurs à construire et à tester leurs applications Universal 2 pour les utiliser avec les nouveaux systèmes.

Le Mac mini fonctionnera sur la puce A12Z d’Apple — la même que celle qui se trouve dans l’iPad Pro 2020 — et comprendra 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il sera préchargé avec une version bêta de macOS Big Sur et Xcode pour aider les développeurs à préparer leurs applications pour les Mac grand public lors de leur lancement à partir de la fin de l’année. La DTK dispose également d’une « variété de ports d’entrée/sortie Mac ».

Apple a fait la démonstration d’un Mac équipé du processeur A12Z lors de la présentation à la WWDC 2020, et il semblait bien fonctionner avec Adobe Lightroom, Photoshop, et les propres applications professionnelles de la société comme Final Cut Pro X. Selon Apple, la plupart des applications peuvent être recompilées en seulement « quelques jours ».

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la société s’attend à ce que cette transition d’Intel à Apple Silicon vers les puces internes soit achevée dans les deux ans. Apple prévoit de sortir le premier lot de périphériques doté de sa propre puce d’ici la fin de l’année 2020, mais promet que les propriétaires d’appareils basés sur une architecture Intel ne seront pas oubliés.

Une adhésion à 500 dollars

Les développeurs peuvent demander le kit de transition pour développeurs dès aujourd’hui, les unités étant expédiées dès cette semaine. Notez que le DTK est fourni dans le cadre d’un programme qui exigera des développeurs qu’ils retournent le matériel avant la fin du programme. L’adhésion au programme de démarrage rapide de l’application universelle coûte 500 dollars.

Les développeurs devront s’inscrire à ce programme depuis le site Web dédié developer.apple.com. Rendez-vous sur le site Web dédié aux développeurs d’Apple pour plus de détails.