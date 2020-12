⚡️Black Friday 2020 : de belles réductions sur les produits Withings

Le Black Friday d’Amazon a vraiment démarré, et il y a déjà eu beaucoup d’offres de montres connectées et de trackers d’activité Withings durant le Black Friday. L’une de ces aubaines est cette économie de 60 € sur l’excellente Withings Steel HR Sport. Cette bonne affaire permet à cette montre hybride d’être portée à son prix le plus bas jamais vu.

La Withings Steel HR Sport est disponible avec un cadran noir ou blanc, et la bonne nouvelle est que les deux modèles bénéficient de la réduction afin que vous puissiez choisir celle qui vous convient le plus.

Withings a été synonyme de montres connectées hybrides au fil des ans, vous permettant de suivre discrètement votre activité grâce à des dispositifs comme l’Activite. Pendant un certain temps, l’entreprise a également appartenu à Nokia. Elle est maintenant de retour sous la marque originale de Withings.

La Withings Steel HR Sport ajoute des estimations de VO2 Max et un suivi GPS depuis votre smartphone jumelé à la montre, ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque, ce qui en fait un compagnon d’exercice extérieur beaucoup plus adapté que la Steel HR standard. Le bracelet en silicone perforé empêche également la transpiration de devenir un problème, et la légèreté de la Steel HR Sport signifie qu’elle ne sera pas une distraction.

Au-delà du suivi de votre activité sportive, l’affichage numérique supplémentaire permet à la Steel HR Sport d’afficher les notifications depuis votre smartphone. Bien que l’écran ne soit pas le plus grand, il est utile de savoir ce qui a fait bourdonner votre smartphone dans votre poche pour que vous puissiez décider s’il vaut la peine d’y prêter attention. Elle peut également afficher des informations supplémentaires comme le nombre de pas ou votre fréquence cardiaque. Avec 25 jours d’autonomie, vous n’obtiendrez pas une longévité comparable à celle d’une montre connectée plus traditionnelle. Vous pouvez également bénéficier de 20 jours supplémentaires en mode basse consommation où la Steel HR Sport vous indique l’heure.

Des promos à gogo

Outre ce modèle sportif, on retrouve des promotions sur la Withings Steel HR, disponible à -30 %, soit 125,95 euros. La nouvelle Withings Move ECG est proposée à un prix imbattable, à -31 % soit 89,95 euros.

Les montres de côté, Withings baisse également le prix de sa Body, une balance connectée qui permet de suivre le poids et l’IMC. Pour ce Black Friday, la Withings Body est disponible à -25 %, soit 44,95 euros. La Withings Body+ qui intègre en plus un indicateur de masse grasse est disponible à -30 %, soit 69,95 euros.

Enfin, le Withings Sleep Analyser, le tracker de sommeil qui améliore les nuits, est vendu au prix de 97,95 euros, et les tensiomètres Withings BPM Connect et BPM Core, sont respectivement disponibles à -25 %, soit 74,95 euros pour le premier, et 187,95 euros pour le second.