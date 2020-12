Google News permettra un accès gratuit aux articles payants des sites d’information

Si beaucoup louent et remercient Google pour avoir mis les informations et les nouvelles à la disposition du grand public sur Internet, d’autres, en particulier les éditeurs, le détestent pour presque la même raison. Certains ont même poursuivi Google pour avoir mis directement dans les résultats de recherche du contenu qui devraient autrement être affichés sur le site Web du propriétaire du contenu. Et puis il y a les contenus payants qui empêchent effectivement les utilisateurs d’y accéder sans payer de frais. Afin de mieux promouvoir sa plateforme d’information, Google négocie avec les éditeurs afin de fournir gratuitement aux lecteurs du contenu verrouillé.

Il peut être difficile de se tenir au courant des dernières nouvelles. C’est pourquoi Google a lancé Google News Showcase en octobre dernier, dans le cadre d’un investissement d’un milliard de dollars, pour contribuer à la durabilité globale de ses partenaires du monde entier. Aujourd’hui, le géant de la recherche annonce un certain nombre de nouvelles mises à jour de News Showcase qui rendront le produit encore plus utile pour les éditeurs de nouvelles et les utilisateurs.

Tout d’abord, Google commencera bientôt à offrir aux utilisateurs l’accès à des contenus payants en partenariat avec des éditeurs de presse sélectionnés, car les paywalls sont un élément crucial des stratégies de revenus de certains éditeurs. La société paiera les partenaires participants pour fournir un accès limité au contenu payant aux utilisateurs de News Showcase et, en retour, ces utilisateurs s’inscriront auprès de l’éditeur de news afin de permettre aux éditeurs de nouer des relations avec les lecteurs.

Afin de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des contenus de valeur auprès de leurs organismes d’information préférés, Google va également introduire un nouveau type de panneau News Showcase qui comprend une liste d’articles importants sélectionnés quotidiennement par leurs éditeurs favoris. Dans le même temps, les publications nationales et locales pertinentes seront désormais présentées aux utilisateurs dans leurs fils. Pour vous ainsi que dans un espace dédié pour découvrir les nouvelles publications de la vitrine d’actualités dans Newstand sur Google News.

Depuis le premier lancement de News Showcase il y a deux mois, le nombre de publications mondiales qui ont signé a presque doublé.

De nouveaux éditeurs en France

Il y a maintenant près de 400 publications d’actualités dans des pays comme l’Allemagne, le Brésil, l’Argentine, le Canada, la France, le Royaume-Uni et l’Australie et Google est actuellement en pourparlers avec d’autres pays pour ajouter leurs publications à News Showcase également. Parmi les nouveaux partenaires, on peut citer des publications telles que Le Monde, Courrier International, L’Obs, Le Figaro, Libération et L’Express en France, et Página12, La Gaceta et El Día en Argentine.

News Showcase n’est actuellement disponible qu’en Allemagne, en France où encore au Brésil, mais Google prévoit de lancer le produit dans d’autres pays, dont l’Inde, la Belgique et les Pays-Bas, prochainement.

En plus de ces nouvelles mises à jour, News Showcase s’est également étendu à Google News sur iOS et sera bientôt disponible sur Google News sur le Web et Discover. Les mesures de News Showcase apparaîtront également bientôt dans la console de recherche afin que les éditeurs disposent de plus de données pour mieux comprendre les articles et les sujets auxquels les utilisateurs répondent.