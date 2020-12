Microsoft va lancer un Surface Duo noir

Microsoft a lancé son premier smartphone Android, le Surface Duo. Avec son système à double écran, le Surface Duo a été lancé au début de l’année aux États-Unis exclusivement. Et, la rumeur veut maintenant que la société travaille non seulement à faire connaître le smartphone dans d’autres pays, mais aussi à lancer une nouvelle couleur.

La source @cozyplanes a révélé sur Twitter que l’une des plus grandes nouveautés de Microsoft est le lancement d’un Surface Duo noir, et bien que nous ne sachions toujours pas exactement quand ce nouveau modèle est censé être mis en service, il devrait l’être « bientôt ».

Il est intéressant de noter que Microsoft étudie déjà le lancement international de ce smartphone, ce qui pourrait indiquer que le Surface Duo dans les coloris Glacier et Black pourraient éventuellement se retrouver entre les mains de plus de gens en dehors des États-Unis.

La mauvaise nouvelle, c’est que le Surface Duo noir aurait les mêmes caractéristiques que son homologue gris, ce qui signifie qu’il sera toujours alimenté par le même processeur Snapdragon 855, qui est aujourd’hui dépassé.

#Surface

Surface Duo in Black is expected to be released soon

An international release is following the new release as well

The specs looks the same as the Glacier model at the moment, SD855.

Follow this thread for possible future updates.

—cozyplanes (@cozyplanes) November 30, 2020