La version Dev de Microsoft Edge est pleine de nouvelles fonctionnalités

Si vous aimez être à la pointe de l’évolution des navigateurs, l’utilisation des navigateurs en cours de développement est un excellent moyen de voir ce qui se profile à l’horizon. Souvent, cela signifie obtenir un aperçu d’une ou deux fonctionnalités qui feront leur apparition jusqu’à la version stable d’un navigateur plus tard, mais avec la dernière version de Edge, Microsoft en a mis beaucoup à votre disposition pour que vous puissiez l’explorer.

Bien sûr, il y a les habituels ajustements et corrections de bugs, mais ce qui est impressionnant avec Edge 88.0.705.9 sur le canal Dev du programme Insider, c’est le nombre de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Les utilisateurs de Windows, macOS et Linux peuvent tous en profiter.

And we’re back, Insiders! This week’s Dev channel update to 88.0.705.8 is going live now. This includes a lot of goodies, so be sure to check out Josh’s change summary for all the details: https://t.co/u7ArMf0HLT pic.twitter.com/4V19sdbVc6

