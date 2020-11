Microsoft va lancer son Surface Duo dans plus de pays, dont l’Allemagne

Microsoft va lancer son Surface Duo dans plus de pays, dont l'Allemagne

L’année dernière, Microsoft a promis l’avenir de la productivité mobile avec les appareils Surface Duo et Surface Neo. Cette année, elle a tenu ses promesses sur l’un d’entre eux, même si certains diront probablement qu’il n’a pas tenu ses promesses. Bien que le Surface Duo basé sur Android ait été excellent dans son concept, il a été lancé avec des problèmes que même les mises à jour logicielles ne pouvaient pas résoudre. Malgré les plaintes, il semble que Microsoft continue à faire pression pour le lancement mondial de l’appareil à double écran, le Surface Duo, sur les marchés en dehors des États-Unis.

Le Surface Duo est le tout premier smartphone Android de Microsoft, et bien qu’il ait un format assez nouveau, la société a décidé de le garder en exclusivité aux États-Unis. Selon des personnes connaissant bien le sujet, le Surface Duo joue plus ou moins le rôle d’un modèle de test censé aider Microsoft à déterminer si ses smartphones Android pourraient éventuellement être mis en service sur d’autres marchés.

En d’autres termes, le géant du logiciel veut juste voir comment tout se passe dans le monde Android et ensuite seulement se mondialiser avec ses smartphones. Ce genre de démarche est logique, étant donné que Microsoft est un nouvel acteur dans ce secteur, et que jouer la carte de la sécurité est probablement la bonne approche.

En ce qui concerne le Surface Duo, plusieurs rapports ont indiqué que Microsoft pourrait éventuellement commercialiser l’appareil sur les marchés internationaux au printemps 2021.

Toutefois, on pensait qu’une décision était attendue au début de l’année prochaine, car la société voulait simplement recueillir davantage de réactions sur le lancement de cet appareil aux États-Unis.

Bientôt en Europe

Mais selon un récent rapport du site allemand WindowsArea, Microsoft a déjà décidé où le Surface Duo serait ensuite mis en ligne. Il s’agit de l’Allemagne, un pays censé recevoir le Surface Duo au printemps prochain, bien qu’à l’heure actuelle, il n’est pas certain que Microsoft souhaite également commercialiser l’appareil sur d’autres marchés européens. Il est possible que ce soit l’approche que l’entreprise utiliserait, comme auparavant, chaque fois que l’Allemagne reçoit un nouveau produit Surface, le même appareil est également mis en service dans d’autres pays comme la France, l’Italie et l’Espagne.

Cependant, pour l’instant, il est important de considérer cela comme une rumeur, et on va trop s’emballer à voir le Surface Duo en France. Bien sûr, il y a d’autres moyens de se procurer le Surface Duo, mais le tout coûte plus cher que ce que vous pourriez dépenser pour un smartphone Android.