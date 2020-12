Microsoft Teams propose l’intégration de CarPlay, et améliore ses fonctions d’appels

Microsoft Teams est l’une des principales applications de la société, et a constamment dominé le marché de la messagerie d’entreprise. L’entreprise mise tellement sur Teams qu’elle la considère comme « une plateforme qui transcende les systèmes d’exploitation qui seront encore plus grands que Windows ».

La dernière annonce comprend un certain nombre d’améliorations importantes, notamment la possibilité d’intégrer la plateforme CarPlay d’Apple. De plus, Microsoft Teams a lancé une refonte massive de l’une de ses fonctionnalités les plus populaires alors qu’elle semble vouloir battre son plus grand rival, Zoom.

Microsoft est en train de retravailler ses fonctions d’appel au sein de Teams. Une nouvelle interface d’appel affichera désormais les contacts, la messagerie vocale et l’historique des appels en un seul endroit. Elle est conçue pour permettre à Teams de remplacer plus facilement votre smartphone de bureau, avec une protection intégrée contre les appels de spam, une recherche inversée des numéros et la possibilité de fusionner les appels.

Les utilisateurs de Microsoft Teams pourront également bientôt transférer des appels entre leur smartphone et leur ordinateur de bureau, ce qui permettra aux gens de se déplacer rapidement au milieu d’un appel audio ou vidéo. L’application Teams permettra aux personnes de se joindre à l’appel sans audio sur un appareil supplémentaire, ou simplement de transférer l’appel et de le terminer automatiquement sur d’autres appareils.

Selon Microsoft, cette fonctionnalité particulière sera disponible au début de l’année 2021.

Les personnes qui enregistrent régulièrement des réunions dans Microsoft Teams verront également de nouvelles options. Vous pourrez enregistrer vos réunions sur SharePoint ou OneDrive, ce qui vous offrira une plus grande souplesse que si vous étiez limité au service Stream de Microsoft. Il sera également plus facile de partager des appels ou des transcriptions avec des personnes extérieures à l’organisation des Teams.

Teams dans la voiture

Enfin, Microsoft apporte également le support CarPlay à Teams. Cela permettra aux voitures avec CarPlay intégré de contrôler Teams et aux personnes d’utiliser Siri pour lancer des appels ou y répondre. Mais, on ne sait pas encore quand Microsoft Team prendra en charge Android Auto.

L’année 2020 a été marquée par une bataille épique entre Teams et Zoom, chaque service cherchant à dépasser l’autre grâce à de nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Jusqu’à présent, Microsoft s’est différencié par son offre intégrée, avec des services tels que Advanced Communications, mais Zoom a rapidement lancé sa propre version, ainsi que le chiffrement de bout en bout très recherché qui fait défaut à Teams.

Zoom était autrefois très en avance sur le plan des fonctionnalités, mais Teams rattrape à vitesse grand V son retard. Une chose est sûre : 2021 sera une bataille acharnée.