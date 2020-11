Les performances de OnePlus Nord sur DxOMark sont à la hauteur de vos attentes

Le OnePlus Nord marque le retour de la société sur un marché des smartphones de milieu de gamme. En utilisant un nom différent, OnePlus s’assure qu’on ne le confonde pas avec ses modèles haut de gamme, et les consommateurs pourront bien définir leurs attentes. Mais alors que la plupart des consommateurs s’en détourneront peut-être, le prix très attractif du OnePlus Nord pourrait en attirer plus d’un. Et quand on parle des performances d’un smartphone, aujourd’hui cela tourne beaucoup autour de la caméra.

Le OnePlus Nord, le très populaire smartphone de milieu de gamme qui a fait ses débuts en juillet, a finalement été soumis à l’épreuve du site de référence DxOMark pour tester ses performances en matière d’appareil photo. Comme l’a découvert DxOMark, le OnePlus Nord se comporte décemment lorsqu’il s’agit de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos.

Malgré leurs différences, c’est là que le OnePlus Nord emprunte au moins une chose à son grand frère plus cher. Selon DxOMark, le OnePlus Nord a reçu une note de 117 pour ses prouesses en matière de photos, tandis que sa performance vidéo a obtenu une note de 92. Pour rappel, le smartphone est équipé d’une caméra arrière à quadruple capteurs, qui loge un capteur primaire Sony IMX586 de 48 mégapixels qui était auparavant disponible sur OnePlus 8. Le bloc caméra comprend également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels avec un objectif macro.

Mais si cela signifie que le OnePlus Nord partage la caméra principale du OnePlus 8, cela signifie malheureusement qu’elle partage aussi ses défauts et ajoute la sienne.

Le OnePlus Nord a généralement une bonne exposition et de bonnes couleurs, en particulier dans les scènes lumineuses et extérieures, bien que l’écrêtage et une plage dynamique étroite lui fassent perdre quelques points. Cependant, ses plus grands défauts se situent dans des cas spécialisés, comme l’absence d’un téléobjectif dédié ou des bords avec du bruit dans les prises de vue ultra larges. L’application Appareil photo du smartphone ne gère pas suffisamment la distorsion en mode bokeh ou portrait et ses performances nocturnes ont été jugées extrêmement décevantes.

Devant l’iPhone SE (2020), derrière le Pixel 4a

Le même constat se retrouve dans la référence vidéo où les couleurs vives et la stabilisation compensent ses faiblesses. L’autofocus est considéré comme lent, même s’il est précis, et la stabilisation à la marche laisse à désirer. De plus, le OnePlus Nord n’a pas de téléobjectif. Le résultat du zoom est donc de 47 sur l’échelle de DxOMark, ce qui est nettement inférieur aux 71 points obtenus par le OnePlus 7 Pro de l’année dernière et le OnePlus 8 Pro de cette année, tous deux équipés d’un téléobjectif dédié.

Avec un score moyen de 108 points, le OnePlus Nord est moyen aux yeux de DxOMark – le Huawei Mate 40 Pro, qui occupe la première place, a obtenu 136 points. Ce score n’est pas du tout comparable à celui des modèles phares, mais légèrement supérieur à celui de certains modèles, dont l’iPhone SE (2020). Le score de la caméra de OnePlus Nord de DxOMark est également inférieur de 3 points au score de 111 obtenu par le Pixel 4a qui est fourni avec un seul capteur photo à l’arrière qui fait son travail assez efficacement.

Toutefois, étant donné son prix, il pourrait encore être une option viable pour ceux qui ne veulent que l’essentiel, mais qui doivent aussi se démarquer des smartphones d’entrée de gamme.