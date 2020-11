L’adorable robot programmable Cosmo est de retour en version 2.0

En 2018, Anki a lancé un adorable robot programmable, nommé Cosmo, que vous pouvez ramener chez vous. Cosmo a ensuite été accompagné par Vector, un robot avec davantage de caractère. Puis Anki a fait faillite, tuant les personnalités des deux robots.

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’une nouvelle société appelée Digital Dream Labs les a ramenés d’entre les morts, et qu’elle est maintenant prête à prendre des précommandes pour le Cosmo 2.0.

Cosmo 2.0 ressemble beaucoup à l’original, ce qui est une bonne chose, car le design lui-même était assez proche de la perfection. Mais Digital Dreams a apporté quelques améliorations bienvenues, notamment une meilleure autonomie, de meilleures caméras et un écran couleur.

Cosmo utilise les caméras pour détecter des objets et reconnaître des personnes, et son écran lui sert d’yeux et de moyen d’expression. Mais à l’extérieur, il conserve son regard blanc et heureux et ses bras de chariot élévateur. Ce qui n’est pas clair, c’est s’il vient avec un cube pour le jeu et l’interaction.

Disponible outre-Atlantique

Selon Digital Dream Lab, le Cosmo 2.0 sera livré avec une application de codage, un pack de chenille de remplacement, et un pack d’autocollants en édition limitée pour tous ceux qui précommanderont le robot. La société prend les précommandes dès maintenant et promet de livrer le Cosmo 2.0 chez vous dès le 15 mai.

Si vous passez une précommande aujourd’hui, vous dépenserez 197 dollars, ce qui vous fera économiser un peu moins de 23 dollars.