YouTube teste l’ajout automatique de chapitres à certaines vidéos

YouTube a récemment introduit une myriade de changements, offrant aux utilisateurs une interface utilisateur remaniée, des contrôles de lecture, des courts métrages (Shorts), et plus encore. L’une des nouvelles fonctionnalités, lancée au début de l’année, s’appelle « chapitres vidéo ». Elle permet au créateur de diviser sa vidéo en chapitres (sections) afin de permettre aux spectateurs de passer plus facilement à la section qu’ils sont plus enclins à regarder.

J’adore les chapitres. Ils m’évitent de devoir regarder les parties ennuyeuses ou de faire des réglages par à-coups sur la barre de recherche pour arriver à la partie intéressante. Cependant, les chapitres ne peuvent être ajoutés que par les créateurs, vous êtes donc essentiellement à leur merci pour profiter de ce petit cadeau. Cependant, cette dépendance pourrait bientôt prendre fin, grâce à l’intelligence artificielle (IA).

En effet, cette fonction nécessite actuellement que les créateurs mentionnent l’horodatage de chaque chapitre dans la boîte de description de leur vidéo. C’est un peu fastidieux et YouTube cherche maintenant à faciliter ce processus en faisant appel à ses outils d’IA.

Grâce à une page d’assistance officielle, YouTube révèle qu’elle a commencé à tester l’ajout automatique de chapitres vidéo en utilisant l’apprentissage automatique. Cela signifie que les créateurs n’auront plus besoin d’ajouter des horodatages à la description. YouTube fera tout le travail pour eux. Cela augmentera également les chances que votre vidéo apparaisse dans la recherche Google, car la société indique désormais aux utilisateurs les chapitres vidéo contenant les informations nécessaires.

Si elle est largement disponible sur la plateforme, elle pourrait être une aubaine pour tous les créateurs et faire gagner beaucoup de temps, qui peut être utilisé pour améliorer le contenu. Comment l’algorithme d’apprentissage automatique va-t-il générer automatiquement les chapitres vidéo que vous demandez ?

Les chapitres YouTube sont très pratiques

YouTube explique que son algorithme d’apprentissage automatique va « reconnaître du texte afin d’autogénérer des chapitres vidéo ». Cela signifie que si vous avez clairement délimité l’endroit où vous commencez à parler de tel ou tel sujet à l’aide de diapositives de titre ou par un autre moyen, alors YouTube sera en mesure d’activer automatiquement la prise en charge des chapitres vidéo. Prenons l’exemple d’une vidéo de tests pour smartphone, où le créateur ajoute des images avec du texte en évidence, comme « design », « caméra », etc. pour passer à la partie suivante du test. Grâce à cette nouvelle expérience, YouTube souhaite faciliter la navigation dans les vidéos et permettre de passer rapidement à la partie concernée en tirant parti des chapitres.

Cette fonction de « chapitres vidéo » générée par l’IA est actuellement disponible pour certaines vidéos. La société ne précise pas pour quel type de vidéos ou de créateurs elle active cette fonctionnalité, mais il sera intéressant de voir avec quelle précision elle fonctionne.