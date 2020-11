Waze va s’incruster dans le tableau de bord de Apple CarPlay

Le tableau de bord multi-écrans d’Apple CarPlay est l’une des plus grandes améliorations récentes de l’interface embarquée de l’iPhone. Il permet d’afficher des applications de navigation tierces sur l’écran d’accueil, mais uniquement si ces applications le supportent activement. Aujourd’hui, l’une des absences les plus marquantes, Waze, semble enfin l’adopter, et pourrait enfin s’incruster dans le tableau de bord de Apple CarPlay.

Waze est disponible depuis un certain temps sur CarPlay, offrant une autre alternative à ceux qui veulent quelque chose de différent de Apple Plans et de Google Maps. Il est particulièrement bien connu pour ses outils de signalement du trafic et des incidents, qui permettent aux conducteurs de signaler les radars, les objets sur la chaussée et d’autres potentiels dangers.

Le problème, c’est que si vous voulez utiliser la vue de tableau de bord de CarPlay, vous ne pouviez pas charger Waze à cet endroit. Apple a ajouté l’interface — qui affiche non seulement une carte, mais aussi des contrôles de médias et le prochain virage dans une seule vue — avec iOS 13, qui ne prenait initialement en charge que son propre service Apple Plans. iOS 13.4 a ouvert cette possibilité aux applications tierces, mais elles devaient d’abord ajouter la prise en charge explicite de cette vue.

Google Maps l’a fait en milieu d’année, mais Waze n’a pas encore suivi le mouvement. À en juger par ce que l’on dit être une capture d’écran d’une version bêta de Waze partagée avec The Verge, une mise à jour pourrait être proche.

Waze elle-même ne confirme ni la fonctionnalité ni la version bêta, mais l’image montre clairement l’interface utilisateur distincte de Waze fonctionnant dans l’interface Split View.

D’autres nouveautés

Selon l’informateur, la prise en charge de la vue de tableau de bord n’est pas le seul changement apporté par cette version bêta. Elle inclut également le guidage de voie, qui vous indique dans quelle voie spécifique de la route vous devez vous trouver pour effectuer votre prochaine manœuvre en toute sécurité. Waze a commencé à tester cette fonctionnalité dans son groupe bêta plus tôt dans l’année, mais c’est le premier signe de cette évolution sur la version iOS de l’application.

Comme vous l’espérez, il y a beaucoup d’informations dans la petite fenêtre du tableau de bord de Waze. Bien sûr, vous avez un visuel de la route et la position actuelle, ainsi que des graphiques montrant les autres utilisateurs de Waze. Il y a aussi le graphique familier de la date/heure d’arrivée, et la prochaine direction dans un panneau séparé. Un compteur de vitesse en temps réel est également inclus, vous indiquant la vitesse à laquelle vous roulez par rapport à la limite de vitesse actuellement affichée.

Reste maintenant à patienter. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle.