Les démontages du MacBook Air et Pro Apple M1 sont assez analogues aux prédécesseurs

L’équipe iFixit a publié un démontage des modèles MacBook Air et MacBook Pro équipés de la nouvelle puce Apple M1. Et si le MacBook Air et le MacBook Pro ont établi de nouvelles normes révolutionnaires en matière de performances et d’efficacité, il s’avère que cela peut être attribué presque entièrement à la puce M1 plutôt qu’à des changements de conception particuliers.

En effet, le démontage montre ce qui reste inchangé et ce qui a été modifié, le plus notable étant bien sûr le nouveau processeur Apple Silicon qui alimente les machines. L’équipe note, entre autres, que les nouveaux MacBook « pourraient difficilement être plus semblables à leurs prédécesseurs ». L’équipe iFixit a ouvert les deux modèles et a publié des photos de comparaison dans son nouveau démontage. L’agencement interne des deux ordinateurs est presque identique. Prenez le nouveau MacBook Pro, par exemple. Voici le modèle de cette année basé sur une puce Intel à gauche, avec la nouvelle version M1 à droite :

MacBook Pro avec Intel MacBook Pro avec Apple M1

Il y a quelques différences entre le MacBook Air et le MacBook Pro par rapport aux précédents modèles Intel ; le MacBook Air M1 a abandonné le ventilateur et utilise de l’aluminium pour gérer la chaleur, par exemple, tandis que la conception thermique du MacBook Pro M1 est décrite comme « très analogue » à celle de la gamme Intel.

Le démontage a permis de constater que le ventilateur du nouveau MacBook Pro doté de la puce Apple M1 est analogue à celui de la version Intel à double port. Bien sûr, le plus intéressant est la puce M1 elle-même, qui porte le logo Apple, 8 cœurs et une puce graphique intégrée. À côté du « cœur » de ces machines se trouve la mémoire intégrée, ce qui met fin à tous les fantasmes que vous avez pu avoir concernant la mise à jour de la mémoire par vous-même.

Consultez le démontage complet d’iFixit pour en savoir plus, notamment un examen plus approfondi du processeur M1 lui-même, une liste complète des autres puces que l’équipe a trouvées à l’intérieur, et des réflexions sur la réparabilité des ordinateurs portables.

Bientôt pour les professionnels ?

Les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro avec la puce M1 sont maintenant disponibles à l’achat. Ils représentent la transition naissante d’Apple vers une puce Intel, qui s’accompagne de la promesse de meilleures performances et d’une meilleure efficacité énergétique. Cependant, les nouveaux modèles n’ont guère changé comme nous venons de le voir.

Les nouveaux MacBook marquent le début de la transition de deux ans d’Apple vers sa propre gamme de processeurs. On ne sait pas encore combien de temps il faudra avant de voir arriver des Mac avec des configurations destinées aux professionnels qui ont besoin de plus de mémoire et de stockage.