La souris sans fil Logitech G Pro X Superlight est la plus légère à ce jour

Pour ne pas être en reste face aux fabricants qui s’efforcent de fabriquer la souris de jeu la plus légère du marché (comme la récente Aerox 3 Wireless de SteelSeries à 66 grammes), Logitech G, spécialisée dans les produits gaming, dévoile aujourd’hui sa souris gaming esport la plus légère.

Logitech G dévoile un nouveau modèle de sa souris de jeu Pro Wireless, en annonçant la Pro X Superlight. Comme son nom l’indique, la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight est plus légère que sa prédécesseure, Logitech affirmant que la souris pèse moins de 63 grammes. Cela suffit pour réduire de 25 % le poids de la Pro Wireless, qui est une souris assez légère à la base.

Bien sûr, dans le domaine des jeux de compétition, l’idée est généralement que plus une souris est légère, mieux elle est, il n’est donc pas surprenant de voir Logitech G tenter de lancer ici une version plus légère de la Pro Wireless. Logitech n’explique pas vraiment comment elle a rendu la Pro X Superlight plus légère que la Pro Wireless dans l’annonce, mentionnant seulement : « Nous ne perçons pas de trous, nous maximisons les performances ».

Néanmoins, la nouvelle souris comporte beaucoup moins de LED par rapport à sa prédécesseure, ce qui, selon Logitech, permet de réduire le poids et de maximiser l’autonomie de la batterie. Le logo « G » brillant près de la paume a disparu, tout comme les LED situées près de la molette de défilement pour indiquer la sensibilité DPI. Il n’y a plus qu’une seule petite LED, qui indique seulement l’état de la batterie.

Une meilleure autonomie que sa prédécesseure

Il n’est pas vraiment surprenant que le fait d’avoir moins de LED se traduise par une meilleure autonomie, mais Logitech affirme que ce modèle peut atteindre jusqu’à 70 heures par charge, contre 48 heures avec la G Pro Wireless.

Mis à part les différences de poids, il y a plusieurs autres ajustements à connaître. Nous savons que la Pro X Superlight est équipée de la technologie sans fil Lightspeed de Logitech, comme la plupart des accessoires sans fil de Logitech commercialisés ces dernières années. La souris utilise également le capteur HERO 25K de Logitech, qui a été lancé il y a quelques années comme une mise à niveau du capteur HERO original.

Il s’agit d’un capteur à 25 600 DPI, l’entreprise insiste sur le fait qu’il s’agit du « premier capteur de souris de niveau sub-micronique de l’industrie qui peut suivre les mouvements au micron près sans compromettre la précision ».

Disponible dès aujourd’hui à 150 euros

Sur la face inférieure de la Superlight, les pieds en PTFE sont nettement plus grands que sur la G Pro Wireless. Logitech a utilisé un matériau « sans additif » qui, selon elle, permet un glissement plus doux sur les surfaces. La société affirmant que la souris est « le summum du minimalisme et des performances ». Elle a même été testée sur le terrain, pour ainsi dire, avec des professionnels de l’esport tels que l’équipe ASTRALIS qui l’a utilisée pour gagner la finale de la PRO League saison 12 et G2 Esports l’a utilisée pour gagner le Championnat d’Europe de League Of Legends 2020.

Comme la plupart des accessoires sans fil de Logitech, la Pro X Superlight ne sera pas donnée. Vous allez devoir débourser la modique somme de 149,99 euros pour posséder cette souris. Vous pourrez la trouver en noir et blanc le 3 décembre sur le site Web de Logitech G.