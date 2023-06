Dites adieu à la célèbre marque de microphones Blue de Logitech

Dans ce qui pourrait être considéré comme une décision à courte vue, Logitech met fin à la marque de microphones Blue qu’elle a acquise en 2017. À l’avenir, le matériel comme le Blue Yeti sera vendu sous la marque Logitech G — un choix étrange, étant donné que Logitech G est une marque de jeu.

Ce changement fait partie d’un remaniement plus large des marques au sein de Logitech. Dans un fil de discussion Reddit, la société explique qu’elle regroupe ASTRO Gaming, Blue Microphones et Logitech for Creators dans Logitech G. (ASTRO existera toujours en tant que sous-marque Logitech G, mais Logitech for Creators est désormais retirée).

Logitech précise que le terme « Blue » continuera d’exister, mais uniquement en tant que terme marketing pour décrire des technologies ou des logiciels audio. En d’autres termes, vous pouvez voir des termes tels que « Blue VO!CE filtering technology » sur la fiche technique d’un microphone Logitech G Yeti.

👋 gamers and creators! We have an update on our upcoming brand merger between Logitech G, @ASTROGaming, @BlueMicrophones and @logitechc! pic.twitter.com/qPPT36sJr6 —Logitech G (@LogitechG) June 8, 2023

Tous les produits existants de Blue, ASTRO et Logitech for Creators seront désormais gérés par le hub logiciel Logitech G. Certains utilisateurs ne seront pas satisfaits de ce changement, mais cela devrait soulager Logitech, qui a désormais moins de plateformes logicielles à maintenir.

Malheureusement, nous ne savons pas ce que Logitech prévoit de faire avec ses microphones de studio Blue. Des produits comme le Blue Baby Bottle SL et le Blue Ember sont appréciés pour leurs performances élevées et leur prix relativement bas. Quoi qu’il en soit, je suggère de garder un œil sur les ventes de microphones Blue. Il y a déjà quelques réductions sur Amazon.