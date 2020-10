Les souris de gaming Aerox 3 et Aerox 3 Wireless de SteelSeries sont légères et résistantes à l’eau

Les souris de gaming Aerox 3 et Aerox 3 Wireless de SteelSeries sont légères et résistantes à l'eau

SteelSeries, leader dans le domaine des jeux, du esport et des périphériques pour consoles, annonce de nouvelles souris de gaming ultra-légères avec la sortie des Aerox 3 et Aerox 3 Wireless. Ces dernières sont conçues pour la performance et la vitesse.

La nouvelle gamme de souris Aerox 3 et Aerox 3 marque quelques premières pour l’entreprise. Elle affirme que sa souris filaire Aerox 3 à 69,99 euros et sa version sans fil à 109,99 euros, qui sera disponible le 3 novembre, sont les premières souris de jeu à recevoir la classification IP54, ce qui leur donne une chance de lutter contre l’eau et la poussière.

C’est la première fois qu’une souris de gaming possède une telle résistance. Cela signifie que vous bénéficiez d’une résistance à l’eau et d’une protection contre la poussière, la saleté, l’huile et bien d’autres choses encore. La technologie AquaBarrier de la souris est conçue pour protéger les circuits intérieurs apparemment exposés. Cool, hein ?

Ce sont également les premières souris de la société à adopter la populaire conception de la coque en nid d’abeille. Et avec ce design transparent, elles s’adressent aux personnes qui veulent une souris légère, et qui veulent voir les circuits internes de la souris. Elle a l’air plutôt cool quand l’éclairage est allumé. La Aerox 3 Wireless pèse 66 g, tandis que la version filaire pèse 57 g (moins le poids du câble).

Pour la Aerox 3 sans fil, c’est la première souris SteelSeries à se connecter en USB-C pour se recharger, ce qui constitue une mise à niveau bienvenue. En outre, cette souris comprend un adaptateur sans fil USB-C ainsi qu’un câble tressé à utiliser pendant qu’elle se charge.

Et l’autonomie ?

Ces changements alléchants, mais les deux sont largement identiques dans leur conception aux souris de la gamme Rival 3 qui sont actuellement disponibles. La partie centrale surélevée qui contient sa molette de défilement a le même aspect, tout comme les deux boutons accessibles sur le côté gauche. Le design perforé de la souris permet de mettre en avant l’éclairage RVB.

Pour sa différence de prix de 40 euros, la Aerox 3 Wireless présente des caractéristiques améliorées par rapport à la version filaire, en plus de prendre en charge une connexion sans fil 2,4 GHz ou Bluetooth. Selon SteelSeries, l’autonomie de la batterie varie en fonction du mode sans fil. Elle pourrait durer 200 heures en mode Bluetooth ou environ 80 heures en mode 2,4 GHz. Bien que ce soit moins que la Rival 3 (400 heures), cela est dû à l’inclusion d’une batterie rechargeable. Et apparemment, en la chargeant pendant 15 minutes, on obtient jusqu’à 40 heures d’utilisation.

La Aerox 3 Wireless est équipée du capteur TrueMove Air que SteelSeries a développé avec PixArt, qui a également été utilisé dans le Rival 3 Wireless. Ce capteur de suivi personnalisé 1-to-1, conçu spécifiquement pour les performances sans fil. La Aerox 3 filaire possède quant à elle le même capteur TrueMove Core que celui utilisé dans la Rival 3.