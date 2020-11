Google Stadia annonce officiellement le partage Familial, la messagerie in-app, et plus

Google a apporté des améliorations constantes à Stadia alors que le service de streaming de jeux en ligne approche de son premier anniversaire. Et aujourd’hui, Google a officiellement annoncé un tas de nouvelles fonctionnalités pour Stadia, dont certaines que nous avons déjà entendu parler.

Tout d’abord, la messagerie est désormais une fonctionnalité officielle, entièrement déployée pour Stadia. Nous avons vu cette fonctionnalité apparaître dans les rapports et les analyses d’APK au cours des derniers mois, mais Google affirme désormais que la messagerie dans Stadia est désormais disponible dans tous les pays qui en bénéficient : États-Unis, Canada, Allemagne, Finlande, France, Danemark, Suède, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne et Irlande. Selon certains rapports, vous devrez peut-être forcer l’arrêt de votre application Stadia sur Android afin de disposer de la messagerie.

Le partage Familial est également officiel, même si la fonction a été mise en ligne il y a quelque temps. Avec le partage Familial, vous pourrez partager vos jeux avec les membres de votre famille. Cependant, vous aurez besoin de deux (ou plus) copies du jeu pour jouer à des jeux multijoueurs ensemble.

De plus, les utilisateurs de Stadia pourront désormais voir sur le profil d’un joueur le nombre de jeux qu’il possède, ses amis, et plus encore en fonction de ses paramètres de confidentialité.

Les utilisateurs pourront également inviter rapidement les joueurs à jouer ensemble grâce à de nouveaux raccourcis.

Le partage amélioré

En outre, Stadia enregistre désormais l’audio de vos jeux dans une capture vidéo, ce qui est idéal pour les créateurs ou simplement pour partager vos clips préférés avec vos amis. En parlant de partage, cela a également été rendu plus facile.

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Partager » de votre page de captures pour obtenir un lien de partage pratique.