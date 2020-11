Vos appels Microsoft Teams pourraient devenir beaucoup plus intéressant

L’informatique a pris de nombreux tournants au cours des dernières années, remettant à chaque fois l’industrie en question. Pourtant, la trajectoire que l’industrie technologique a prise cette année était tout à fait inattendue. La crise sanitaire mondiale a obligé de nombreuses personnes à se barricader chez elles et à travailler depuis leur domicile, ce qui a entraîné une augmentation de la collaboration à distance grâce à des outils tels que Zoom. Néanmoins, Microsoft Teams n’a pas dit son dernier mot.

Les utilisateurs de Microsoft Teams auront désormais accès à des outils à code faible grâce aux nouvelles applications Power Apps et Power Virtual Agents, a déclaré la société. La pandémie de coronavirus a créé une situation où les individus ne se demandent plus « Qu’est-ce que Teams » et recherchent plutôt en permanence la plateforme qui leur permettra d’offrir de nouvelles fonctionnalités.

Ces nouvelles fonctionnalités s’accompagnent d’une augmentation du nombre de personnes travaillant à distance et, par conséquent, nécessitent un accès facile aux ressources natives de l’application Teams.

Les entreprises pourront bientôt collaborer au développement de l’application et partager instantanément leurs créations avec le reste de leur organisation grâce au Teams App Store. « La nouvelle application Power Apps for Teams permet aux utilisateurs de créer et de déployer des applications personnalisées sans quitter Teams », explique un blog Microsoft. « Avec le studio d’application graphique simple et intégré, il n’a jamais été aussi facile de créer des applications à faible coût pour Teams ».

En utilisant la Power Platform, Microsoft souhaite que ses clients créent des applications Teams spécifiques à leur activité. Avec la nouvelle plateforme, tout le monde peut créer des applications, des workflows et des chatbots, quelle que soit son expérience de codage.

De quoi populariser la plateforme ?

En plus des Power Apps et des Power Virtual Agents, Microsoft a également lancé Dataverse for Teams, un nouveau magasin de données relationnelles qui fournira les données commerciales clés dont les organisations ont besoin pour créer de nouvelles applications à code faible.

Microsoft sait qu’elle a une bataille à mener pour s’imposer dans le domaine de la vidéoconférence. Si Teams a vu le nombre de ses utilisateurs augmenter de façon spectaculaire depuis le début de la pandémie de coronavirus, ses concurrents ont eux aussi connu une hausse spectaculaire. L’ajout du développement d’applications natives à code faible pourrait constituer un facteur clé de différenciation.