Microsoft prépare de nouvelles applications pour Windows 10X

Windows 10X vise de nouveaux sommets en termes de convivialité, avec un nouveau centre d’apprentissage (Learning Hub) qui est l’une des applications de base qui seront lancées avec le léger système d’exploitation.

L’objectif de Microsoft de rendre l’apprentissage des ficelles du système d’exploitation plus facile que jamais est certainement louable, et il sera atteint grâce au Learning Hub susmentionné, qui est construit sur l’application Astuces existante.

Si vous n’avez jamais visité l’application Astuces de Windows 10, il s’agit d’un ensemble de conseils et d’astuces concis qui utilisent des liens et parfois des vidéos pour illustrer comment effectuer certaines tâches au sein du système d’exploitation.

La présentation du Learning Hub a été revue — ce qui est beaucoup plus esthétique et évite le manque d’informations de l’application Astuces actuelle — mais conserve la même approche de base, qui consiste à mettre en évidence les différents sujets pour lesquels un certain nombre d’astuces différentes sont données.

Comme le rapporte Windows Latest, les principaux changements seront de fournir davantage d’informations sur ces sujets d’aide dans le Learning Hub, et il y aura plus d’images, d’animations et de vidéos pour aider à illustrer les points soulevés. Tout cela devrait rendre Windows 10X beaucoup plus facile à maîtriser dans un premier temps.

Voici les applications prévues pour Windows 10X

Un document ayant fait l’objet d’une fuite a fourni une liste de toutes les prétendues applications par défaut qui seront présentes dans Windows 10X, et en supposant que cela soit correct — et que rien ne change entre-temps — ces applications de base le seront : Edge, Office, Teams, To Do, Photos, Caméra, Calculette, Alarmes & Horloge, Films & TV, Paint, Music, Notepad, People, Messages, Media Plan et le Learning Hub. L’autre entrée que vous ne connaissez peut-être pas, Media Plan, est l’endroit où les détails de tout plan d’abonnement mobile sont conservés pour ceux qui ont des appareils qui ont une connectivité cellulaire.

Outre le Learning Hub, comme nous l’avons déjà vu, Microsoft prévoit également de simplifier le processus de démarrage de Windows 10X, en supprimant toute trace de l’assistant numérique Cortana.

Windows 10X pourrait être terminé d’ici la fin de l’année 2020, c’est ce que dit la rumeur, et nous pourrions voir les premiers appareils fonctionnant avec le système d’exploitation léger de Microsoft dès le printemps 2021.