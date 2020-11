Le futur Chromebook de Google pourrait se vanter d’une puce de AMD

La nouvelle d’un nouveau Chromebook de marque Google a fait surface fin 2019. Les références de cet appareil, dont le nom de code est Zork, sont apparues en avril. Ce même appareil est apparemment de retour, et apparaît maintenant sur la Google Play Console. Repéré par 91 Mobiles, le listing révèle les principales caractéristiques du Chromebook.

Le Chromebook Zork de Google semble être un appareil équipé d’une puce AMD, et plus précédemment la puce Ryzen 3 3250C, un processeur double-cœur à quatre threads, avec une fréquence de 3,5 GHz. Il sera couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM) et à un GPU Radeon Vega 3 à 1,2 GHz.

Bien que la référence sur la Play Console indique que le Zork fonctionne sous Android 9, il semble plus probable qu’il fonctionne sous Chrome OS, car il est identifié comme un Chromebook. Il est à noter que la mention d’Android 9 est également apparue dans les benchmarks de Geekbench en avril dernier. Les benchmarks sont facilement manipulable, alors prenez ces informations avec des pincettes.

Parmi les autres caractéristiques, citons une résolution d’écran de 1 920 x 1 080 pixels, avec une densité de pixels de 160 ppp. Cela correspond à une diagonale d’affichage d’environ 14 pouces.

Malheureusement, le reste des spécifications clés du prochain Google Chromebook restent encore un mystère. En effet, pour l’instant, les données sur le stockage, les ports entrées/sorties, les dimensions et le prix restent inconnus. Cela dit, il est probable que cette machine spécifique ne sera pas un nouveau fleuron de la gamme Pixelbook, mais nous n’excluons pas les futurs modèles dotés d’un matériel AMD plus rapide.

À quand le lancement ?

Vu que les précédents Chromebooks de Google ont tous été extrêmement impressionnants, il est certainement possible que ce « Zork » donne un coup de pouce sur le marché du Chromebook. On ne sait pas encore quand le Chromebook « Zork » de Google fera ses débuts officiels, et sous quel nom il arrivera sur le marché.

Mais à en juger par son apparition sur la Google Play Console, on devrait rapidement en entendre parler.