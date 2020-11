macOS Big Sur aurait rendu inutilisables les anciens MacBook Pro

Il y a quelques jours, Apple a enfin annoncé ses nouveaux processeurs internes basés sur l’architecture d’ARM et trois nouveaux appareils. Selon Apple, le nouveau SoC Apple M1 est plus rapide et plus efficace que la plupart des processeurs pour ordinateurs portables. Apple a également annoncé la nouvelle itération de son système d’exploitation pour ses ordinateurs Mac appelée macOS Big Sur, qui est le successeur direct de macOS Catalina.

La version finale du système d’exploitation est maintenant disponible, et il semble qu’elle ait quelques problèmes de stabilité. Si la plus grande annonce de macOS Big Sur est sa prise en charge des nouveaux ordinateurs ARM d’Apple, une mise à jour majeure de macOS reste une mise à jour majeure de macOS. La semaine dernière, elle a été rendue publique. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que de nombreux possesseurs de Mac se lancent dans l’aventure très tôt. Il n’est pas non plus surprenant d’entendre que ces premiers utilisateurs rencontrent quelques problèmes.

Cependant, la plupart d’entre eux peuvent généralement être résolus en réinitialisant divers composants, mais un cas en particulier semble transformer de vieux MacBook Pro en machines inutilisables selon une poignée de propriétaires. Pour être clairs, les rapports semblent se limiter aux modèles de MacBook Pro de 13 pouces de la fin 2013 à la mi-2014. Il s’agit des plus anciens modèles supportés par macOS Big Sur, mais on ignore pour l’instant si cela a un rapport avec le problème.

En fait, beaucoup de choses sont encore inconnues ou incertaines à ce sujet, à part le fait que les propriétaires se retrouvent avec un MacBook Pro qu’ils ne peuvent pas utiliser.

La seule chose qui est commune est que les utilisateurs sont accueillis par un écran noir après leur mise à jour vers Big Sur. La plupart du temps, une telle situation nécessite une séquence magique de touches pour réinitialiser la NVRAM ou le SMC du MacBook Pro. Cependant, cette fois aucune de ces méthodes à sécurité intégrée ne fonctionne.

Apple n’a pas encore communiqué

Certains propriétaires ont essayé de prendre les choses en main et de fouiller dans les MacBook cassés pour trouver une solution. Certains ont déclaré avoir pu récupérer leur ordinateur en débranchant la carte d’entrée/sortie ou en retirant la puce HDMI. Bien entendu, aucune de ces mesures ne peut être considérée comme une réparation officielle, et peu de propriétaires ont les compétences nécessaires pour prendre ces mesures eux-mêmes. Plus important encore, il serait certainement étrange, bien que pas totalement inconnu, qu’une mise à jour du système d’exploitation finisse par endommager la carte de circuit imprimé ou un composant de l’ordinateur. Apple n’a pas encore fait de déclaration officielle sur ce problème, mais aurait demandé à certains propriétaires d’envoyer leur MacBook Pro pour une autopsie.

Il n’est pas certain que cela concerne tout le monde. Mais c’est un casse-tête potentiellement coûteux. Les Mac concernés connus sont tous hors garantie, même si vous avez acheté un plan AppleCare. Bien qu’il soit possible que Apple couvre les coûts à l’avenir, vous pourriez être confronté à une réparation ou à un remplacement coûteux si vous avez besoin d’un système fonctionnel dans un court délai.