Les utilisateurs de l’iPhone 12 mini auraient des problèmes de réactivité de l’écran tactile

Aucun produit ne peut prétendre être parfait le jour de son lancement et c’est particulier vrai pour les logiciels où les bugs ne sont pas toujours pris en compte lors des tests. Cependant, lorsque vous combinez un nouveau logiciel avec un nouveau matériel, la possibilité que des problèmes surgissent augmente. Cela semble être le cas pour les derniers smartphones d’Apple, dont les utilisateurs signalent divers problèmes sur différents modèles d’iPhone 12. Heureusement, il ne s’agit là que de bugs logiciels qui pourraient être plus facilement éliminés par une mise à jour.

La gamme iPhone 12 a à peine commencé à être livrée la semaine dernière, mais de nombreux utilisateurs ont déjà commencé à se plaindre d’éventuels bugs qui les empêchent d’être utilisés comme prévu. Selon un grand nombre d’utilisateurs sur les forums Apple, l’iPhone 12 mini présente des problèmes intermittents au niveau de l’écran tactile, ce qui fait qu’il arrête aléatoirement d’enregistrer les entrées tactiles sur l’écran de verrouillage.

Selon de nombreux messages, les utilisateurs ont non seulement des problèmes pour lancer la caméra et la lampe de poche à partir de l’écran de verrouillage, mais ils sont aussi souvent incapables de le déverrouiller en faisant glisser leur pouce. Les problèmes ne semblent pas surgir lorsqu’on utilise un autre doigt, mais cela reste un problème pour un appareil spécialement conçu pour être utilisé d’une seule main.

Cependant, une fois déverrouillé, il ne semble plus y avoir de problème de réactivité, ce qui laisse supposer qu’il s’agit, espérons-le, d’un simple bug logiciel dans l’écran de verrouillage.

On ne sait pas exactement combien d’appareils sont concernés par ce problème, mais il est suffisamment répandu pour avoir enregistré tout un tas de plaintes sur les forums de Reddit et MacRumors, en plus du site Web d’Apple. Il est intéressant de noter que la plupart des utilisateurs semblent prétendre que le problème n’apparaît que sur l’écran de verrouillage et disparaît une fois l’appareil déverrouillé.

Plus qu’un problème logiciel ?

Bien qu’Apple n’ait pas encore reconnu publiquement le problème, il est probable que la société soit déjà au courant des plaintes. En attendant, les spéculations en ligne suggèrent que le manque de réactivité pourrait être un problème de conductivité ou de terre, car le problème disparaît apparemment lorsque le smartphone est branché à une prise de courant.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de réponse immédiate sur la cause du problème, mais les plaintes semblent venir uniquement des utilisateurs de l’iPhone 12 mini et non de ceux qui utilisent les modèles plus grands. Quoi qu’il en soit, même s’il ne s’agit pas d’un bug critique, espérons qu’Apple y répondra le plus tôt possible.