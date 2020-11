Netflix teste « Fast Laughs », un flux comme sur TikTok pour découvrir du contenu

Netflix teste « Fast Laughs », une nouvelle fonction analogue à TikTok qui montre des clips de sa collection de séries TV. La durée de ces clips varie de 15 à 45 secondes.

Dans « Fast Laughs », vous disposez d’une barre latérale droite qui vous permet de réagir rapidement au clip, d’ajouter les séries TV à votre liste de visionnage, de les partager avec vos amis ou votre famille, de les lire ou simplement de parcourir davantage de contenu.

Vous vous demandez peut-être si Netflix dispose déjà d’une fonction analogue appelée « Mobile Previews », qui sert essentiellement le même objectif. La principale différence entre les aperçus existants et cette fonctionnalité réside dans la manière dont elles présentent le contenu au public. Alors que les aperçus de Netflix reproduisent l’expérience des Stories de Snapchat ou de Instagram, « Fast Laughs » reprend la conception de la page de TikTok et vous permet de glisser verticalement pour naviguer parmi les différents clips.

La fonctionnalité « Fast Laughs » de Netflix a été repérée pour la première fois par Matt Navarra et a été confirmée par TechCrunch.

Netflix attire l’attention des utilisateurs sur cette fonctionnalité en la plaçant dans la première ligne des Aperçus. Voici la fonctionnalité en action :

Netflix’s gone all TikTok-like with “Fast Laughs” feature?! pic.twitter.com/T760u8Rea5

—Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020