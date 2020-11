Sonos offre à ses clients de longue date jusqu’à 30 % de réduction sur les nouveaux achats

Dans ce qui semble être une tentative d’aider les gens à éviter la folie du Black Friday et Cyber Monday, Sonos a annoncé un nouveau tournant dans son programme d’échange : si vous possédez un produit Sonos éligible, vous pouvez obtenir un code de réduction de 15 à 30 % valable pour les nouveaux achats sur Sonos.com.

Sonos a déjà fait cette offre aux propriétaires de ses anciens produits comme le Play : 5 original, mais à l’époque, l’idée était d’inciter ces propriétaires à passer à des produits plus récents afin que Sonos puisse maintenir une seule version de son logiciel. Pour bénéficier de la réduction, vous deviez délaisser votre ancien produit en laissant Sonos le désactiver par le biais d’une mise à jour logicielle.

Cette stratégie n’a pas été bien accueillie par les propriétaires de ces anciens produits, dont les protestations ont finalement convaincu Sonos de repenser son approche. Maintenant, vous pouvez continuer à utiliser ces anciens produits tant que cela ne vous dérange pas d’être exclu des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leur sortie.

La nouvelle promotion du programme de mise à niveau est l’exact opposé du plan de mise à niveau : le simple fait de posséder un ancien produit éligible suffit pour obtenir un code de réduction (un code par produit). Vous pouvez continuer à utiliser l’ancien produit aussi longtemps que vous le souhaitez, et le code de réduction n’expire jamais.

De nombreux produits éligibles

Et cette fois, ce ne sont pas seulement les anciens produits qui sont admissibles. La quasi-totalité des équipements Sonos de 2018 et des années antérieures sont éligibles :

Les propriétaires de ces produits bénéficient d’une remise de 15 % sur tous les produits Sonos :

Connect: AMP (Gen 2)

Connect (Gen 2)

Play:1

Play:3

Play:5 (Gen 2)

Playbar

Playbase

Les propriétaires de ces produits bénéficient d’une réduction de 30 % sur tous les produits Sonos :

Connect: AMP (Gen 1)

Connect (Gen 1)

Play:5 (Gen 1)

Et enfin, vous pouvez obtenir 30 % de réduction sur le Sonos Boost, si vous possédez toujours un Sonos Bridge.

En d’autres termes, Sonos accorde des remises à tous ceux qui possèdent encore ses anciens produits, et ne demande rien en retour. Pour profiter du programme de mise à niveau, connectez-vous à votre compte sur Sonos.com et cherchez l’onglet « Programme Trade Up ».