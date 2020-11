L’iPhone 11 a été le smartphone le plus vendu au dernier trimestre

Si Apple ne pense qu’à l’iPhone 12 en ce moment, cela ne signifie pas nécessairement que l’entreprise peut déjà oublier les précédents modèles. Et cela ne devrait pas, car l’iPhone 11 continue de se vendre en masse sur les marchés mondiaux, selon les données communiquées par Canalys pour le troisième trimestre de cette année.

Plus précisément, l’iPhone 11 a été le leader absolu des ventes de smartphones dans le monde, avec plus de 16 millions d’unités vendues au troisième trimestre. Comme si cela ne suffisait pas pour Apple, le second était un autre iPhone, cette fois la version 2020 de l’iPhone SE, même s’il est loin derrière son homologue plus grand et plus cher. Le nouvel iPhone SE s’est vendu à plus de 10 millions d’unités, selon les données de Canalys.

Viennent ensuite trois smartphones Samsung, mais aucun d’entre eux n’est un vaisseau amiral, ce qui montre une fois de plus que dans le monde Android, ce ne sont pas les modèles haut de gamme qui sont plébiscités, mais les smartphones plus abordables. En effet, il est intéressant de noter qu’aucun des appareils phares de Samsung, la série S et la série Note, n’a réussi à se hisser parmi les dix premiers, la plupart des nouveaux venus représentant la gamme de milieux de gamme de la série A de la société. Les Galaxy A21, A11 et A51 sont respectivement troisième, quatrième et cinquième au classement.

Dans l’ensemble, si Apple s’est assuré les deux premières places, Samsung compte cinq des modèles du top 10, ce qui montre que la société sud-coréenne reste le plus grand rival du géant de Cupertino à l’heure actuelle.

La marque Mi de Xiaomi a atteint le top 10 avec pas moins de trois modèles différents. Les Redmi Note 9, Redmi 9 et Redmi 9A étaient apparemment les appareils les plus vendus de la société pendant cette période.

Un meilleur troisième trimestre

Dans l’ensemble, le marché mondial des smartphones s’est redressé au troisième trimestre après deux trimestres relativement lents, à cause de la pandémie. Selon Canalys, les expéditions mondiales ont atteint 348,0 millions d’unités, ce qui représente une baisse de 1 % par rapport à la même période l’année dernière. Samsung a connu une croissance de 2 % par rapport à l’année précédente pour reprendre la tête du marché avec 80,2 millions d’unités, tandis que Huawei a glissé à la deuxième place avec 51,7 millions d’unités, soit une baisse de 23 %.

Apple espère maintenant que l’iPhone 12 se vendra au moins aussi bien que l’iPhone 11, bien qu’à l’heure actuelle, la demande pourrait également être affectée par des problèmes de stocks. Apple devrait également commencer à livrer l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max cette semaine, ce qui est plus tard que d’habitude, une fois de plus en raison de contraintes d’approvisionnement. Apple ne fournit plus de chiffres de vente pour l’iPhone, mais de plus amples informations devraient apparaître dans les mois à venir, à mesure que l’appareil sera disponible sur un plus grand nombre de marchés.