Comment précommander les nouveaux ordinateurs Mac basés sur la puce Apple M1 ?

Suite à l’événement « One More Thing », Apple a annoncé sa nouvelle gamme de Mac propulsés par les propres processeurs d’Apple basés sur l’architecture ARM, en remplacement les puces d’Intel, qui sont utilisées dans les ordinateurs portables et de bureau Mac depuis 2005. Actuellement, les trois premiers ordinateurs Apple à être équipés de la puce M1 d’Apple sont le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini.

Les nouveaux Mac ARM — MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini – sont disponibles sur commande dès maintenant, et Apple indique que les ordinateurs seront livrés à partir du 17 novembre.

Mais si vous êtes prêt à précommander l’un des nouveaux modèles dès maintenant, voici les différentes options disponibles. En plus des commandes passées sur Apple.com et de l’application Apple Store, la société a également déclaré que les modèles de Mac équipés de la puce M1 seront stockés chez certains Apple Store et des revendeurs agréés Apple dans la semaine du 16 novembre.

Nouveau MacBook Air 13 pouces

Actuellement, vous pouvez acheter le nouveau MacBook Air directement sur le site Web d’Apple. Vous pouvez obtenir le modèle « Air » avec une puce M1, un processeur à 8 cœurs et un GPU à 7 cœurs, et 256 Go de stockage pour 1 129 euros. Pour 1 399 euros, vous pouvez obtenir un modèle équipé d’une puce M1 avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs, plus 512 Go de stockage.

Acheter le nouveau MacBook Air 13 pouces

Nouveau MacBook Pro 13 pouces

Le nouveau MacBook Pro d’Apple est également disponible directement sur le site Web d’Apple. Vous pouvez choisir le nouveau modèle dans une taille de 13 pouces. Contrairement au MacBook Air, qui possède différents cœurs GPU entre deux configurations, le MacBook Pro comprend la même puce A1 (GPU à 8 cœurs et CPU à 8 cœurs) sur tous les modèles, mais avec des configurations de RAM et de stockage différentes.

Vous pouvez acheter un MacBook Pro de 13 pouces avec une puce M1 qui comprend un processeur à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs, plus 256 Go de stockage à partir de 1 449 euros. Vous pouvez également obtenir la même configuration de puce M1 avec 512 Go de stockage à partir de 1 679 euros.

Acheter le nouveau MacBook Pro 13 pouces

Nouveau Mac mini

Comme les nouveaux modèles de MacBook Pro, le Mac mini partage la même puce Apple M1 qui comprend un CPU à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs, mais les différences proviennent également des configurations de stockage ou de RAM que vous choisissez.

Vous pouvez obtenir un Mac mini avec 256 Go à partir de 799 euros ou le modèle de stockage de 512 Go à partir de 1 029 euros.

Acheter le nouveau Mac mini