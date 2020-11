Apple lancera macOS Big Sur ce jeudi 12 novembre

Apple annonce la sortie de macOS 11.0, surnommé macOS Big Sur, le 12 novembre prochain. La société a d’abord annoncé le nouveau système d’exploitation lors de sa conférence réservée aux développeurs au mois de juin, et l’a publié en tant que bêta public en août.

Ce sera le premier macOS à prendre en charge la nouvelle puce pour Apple M1, destinée aux ordinateurs portables. Une fois que vous aurez téléchargé la nouvelle mise à jour gratuite, vous noterez très probablement immédiatement les changements de design et d’esthétique, dont beaucoup sont issus d’iOS.

D’une part, Big Sur est doté d’un centre de contrôle personnalisable où vous pouvez basculer la luminosité, Ne pas déranger, et d’autres paramètres de votre choix. Il comprend également un nouveau centre de notifications qui conserve tous vos widgets et notifications (également redessinés et disponibles dans l’App Store) dans une seule colonne, trie les alertes en fonction de celles qui sont les plus récentes et regroupe les notifications connexes. Les deux interfaces sont translucides, tout comme iOS. Parmi les autres changements, citons des barres de menu plus hautes, des changements de couleur de police basés sur l’arrière-plan du bureau, et des fenêtres plus translucides.

Certaines applications, comme Mail et Photos, reçoivent également des mises à jour de conception, et une nouvelle version de Maps pour Mac est livrée avec le système d’exploitation. Cette mise à jour comprend des guides personnalisés, des vues de localisation à 360 degrés, des indications pour les vélos et les véhicules électriques (que vous pouvez envoyer directement sur un iPhone), des mises à jour en direct pour les dates d’arrivée partagées, les zones d’encombrement et les cartes intérieures.

Des fonctions axées sur la protection de la vie privée

En plus des changements de conception, macOS Big Sur comprend des fonctions axées sur la protection de la vie privée, comme une mise à jour de Safari appelée Privacy Report qui répertorie les traqueurs intersites que le navigateur a bloqués au cours des 30 derniers jours, ainsi qu’un outil de surveillance des mots de passe grâce auquel Safari vous aide à passer à des mots de passe sécurisés s’il détecte qu’un de vos mots de passe enregistrés a été impliqué dans une violation de données. L’App Store de Big Sur indiquera également les types de données que les applications peuvent collecter et si les données sont partagées avec des tiers à des fins de suivi.

Enfin, Apple a également annoncé que les écrans des Mac s’allumeront immédiatement lorsqu’ils seront ouverts, tout comme l’iPhone s’allume lorsqu’on le prend.

Une mise à jour globale

Avec cette sortie, Apple complète ses mises à jour annuelles majeures du système d’exploitation. iOS, iPadOS, watchOS et tvOS ont tous été lancés plus tôt. macOS Big Sur sera disponible en tant que mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Macs supportés, et il remplace la dernière mise à jour majeure — macOS Catalina. C’est également la première mise à jour à être appelée macOS 11 plutôt que macOS 10 ou Mac OS X.

Voici la liste complète des Macs qui peuvent faire tourner macOS Big Sur :