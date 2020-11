Sony confirme trois jeux PS5 arrivant début 2021, Horizon Forbidden West arrivant plus tard

Dans une nouvelle publicité de lancement de la PS5, Sony a révélé des fenêtres de lancement actualisées pour plusieurs de ses jeux les plus attendus.

Au milieu de séquences de gameplay graphiquement étonnantes, Sony a ajouté une petite note de bas de page que Ratchet & Clank : Rift Apart, Gran Turismo 7 et Returnal devraient être lancés au cours du « premier semestre 2021 », tandis que Horizon Forbidden West devrait arriver au cours du « second semestre 2021 ».

Nous savions déjà que la suite de la série Horizon ne serait pas un titre attendu au lancement, mais cette vidéo a anéanti nos maigres espoirs qu’il arrivera au début de l’année 2021. Forbidden West poursuit l’histoire de Aloy de Horizon Zero Dawn, qui doit découvrir d’autres secrets du passé pour sauver (encore) l’humanité de l’extinction.

La bibliothèque limitée de jeux PS5 a été l’un des rares points négatifs soulevés par les premiers tests, par ailleurs élogieux, de la console PS5. Ajoutez à cela une compatibilité rétroactive limitée par rapport à la Xbox Series X, et vous aurez des joueurs qui attendent avec impatience la sortie de tout nouveau jeu.

Nous savons que Ratchet & Clank, lorsqu’il arrivera début 2021, profitera pleinement des temps de chargement SSD de la PS5 de nouvelle génération. Marcus Smith, directeur de la création chez Insomniac Games, a déclaré dans une interview que « le SSD et l’architecture I/O personnalisée qui l’entoure nous permettent d’envoyer les joueurs à travers les dimensions avec une vitesse quasi instantanée. Cela change fondamentalement les règles et nous permet de réfléchir à des idées et à des conceptions de jeu qui ne sont possibles que sur PS5 ».

Un début d’année alléchant

De même, Gran Turismo 7 utilisera pleinement la manette DualSense de la PS5 et son feedback haptique amélioré ainsi que ses déclencheurs adaptatifs pour des conditions de course plus réalistes. Quant au moins connu Returnal, je suis intrigué par son gameplay hybride de type tireur à la troisième personne/voleur et par le principe du Live Die Repeat — vous êtes coincé sur une planète extraterrestre qui se transforme à chaque fois que vous mourez.

On ne peut qu’espérer que tous ces jeux sortiraient dans les premiers mois de la « première moitié de l’année 2021 » et de la « seconde moitié de 2021 », et que Sony nous donnerait bientôt des dates plus précises.