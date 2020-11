Huawei vend apparemment la marque Honor, mais ne repartira pas de zéro

Il y a environ un mois, des rapports en provenance de Chine indiquaient que Huawei pourrait vendre sa filiale Honor pour l’aider à poursuivre ses activités sans les sanctions. De nouveaux développements suggèrent que l’accord a effectivement été conclu.

Les médias chinois affirment que le découplage entre Huawei et Honor est en phase finale et que l’annonce officielle aura lieu vers le 20 novembre. La société indépendante Honor serait détenue par une nouvelle entreprise commune entre plusieurs grands distributeurs de smartphones en Chine — Putian, Tianyin, China Post, Aishide, etc. — et une société d’investissement issue de la SASAC de Shenzhen.

Le coût d’acquisition n’est pas mentionné, mais il devrait se situer dans une fourchette de 15 à 25 milliards de yuans, ce qui équivaut approximativement à 1,9 à 3,1 milliards d’euros. L’entreprise publique vise également une introduction en bourse dans trois ans.

Le plus grand avantage de l’accord est que Honor pourrait à nouveau avoir des relations commerciales directes avec des entreprises américaines, ce qui lui permettrait de s’approvisionner en puces auprès de Qualcomm et d’avoir accès à un véritable Android, entre autres. Comme les sanctions concernent Huawei (qui comprend également Huawei Consumer Business Group et Huawei Enterprise), une scission devrait aider Honor à les contourner.

