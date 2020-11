Les nouveaux casques de jeu Razer Kaira sont conçus pour la Xbox Series X|S

Alors que nous nous rapprochons des dates de lancement des consoles de jeu de nouvelle génération de Sony et Microsoft, de nombreux fabricants tiers lancent des accessoires dédiés avant leur sortie. En fin de semaine dernière, Razer a pris le train en marche avec l’introduction de ses nouveaux casques de jeu « Kaira » et « Kaira Pro » conçus pour les prochaines consoles Xbox Series X et Series S.

Baptisés « Kaira » et « Kaira Pro », ces nouveaux casques sont les derniers venus dans la gamme de périphériques informatiques Razer dédiés aux joueurs. Cependant, cette fois, au lieu de cibler les gamers sur PC, la société vise les futurs propriétaires des consoles Microsoft de nouvelle génération, bien que les deux casques fonctionnent également avec les consoles Xbox One existantes. La prise en charge de ces appareils est importante pour les joueurs de Xbox qui ont un abonnement Xbox Game Pass Ultimate prenant en charge les trois plateformes.

Maintenant, pour en venir aux nouveaux casques, le Kaira et le Kaira Pro sont assez semblables l’un à l’autre. Cependant, à part le prix, il y a quelques différences importantes entre les deux.

Les différences

Ainsi, les deux casques se connecteront sans fil aux consoles Xbox Series X|S. Mais, contrairement au Kaira, le Kaira Pro est équipé de la connectivité Bluetooth 5.0 qui lui permet de se connecter à n’importe quel appareil mobile compatible Bluetooth, en dehors de la connexion aux consoles Xbox. De plus, le Kaira Pro est équipé de l’éclairage RVB « Chroma » signé Razer sous le logo du serpent à trois têtes sur chacun des écouteurs.

En outre, il semble y avoir une plus grande batterie à l’intérieur du Kaira Pro par rapport à la variante standard. Selon la fiche technique de Razer, le Kaira Pro offre une autonomie de 15 heures avec l’éclairage Chroma et de 20 heures sans celui-ci. D’autre part, le Kaira ne peut durer que 15 heures sur une seule charge.

Les similitudes

Hormis les différences ci-dessus, les deux casques ont des caractéristiques analogues. Ils sont tous deux alimentés par des haut-parleurs en titane de 50 mm Razer Triforce, conçus et brevetés sur mesure, pour offrir « des aigus plus riches, un son plus clair et des basses puissantes ». Un microphone est également intégré dans les deux écouteurs pour aider les joueurs à participer activement aux communications en cours de jeu. Cependant, si vous souhaitez une « véritable recréation de votre voix » dans les jeux multijoueurs, vous pouvez utilisr le « Razer Hyperclear Supercardioid Mic » inclus aux écouteurs.

La conception des deux casques est également indiscernable et ils sont tous les deux fournis avec des écouteurs pivotants, avec les coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme de Razer sur le dessus. Les ensembles de boutons des deux versions sont également similaires. Toutefois, contrairement au Kaira, le Kaira Pro est équipé d’un bouton Bluetooth 5.0 dédié.

Donc, si vous prévoyez d’acheter une des consoles de la prochaine génération de Microsoft, jetez un coup d’œil à ces nouveaux casques de Razer. Le Kaira est vendu au prix de 119,99 euros et le Kaira Pro au prix de 169,99 euros. Ils sont tous deux disponibles sur la boutique en ligne officielle de Razer.