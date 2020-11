Microsoft confirme la prise en charge du support multi-comptes pour Microsoft Teams

L’adoption de Microsoft Teams a connu un essor fulgurant ces derniers temps, car le monde a commencé à travailler à domicile pour des raisons évidentes. Le géant du logiciel a donc pour mission essentielle d’améliorer le service de manière à ce qu’il réponde mieux aux besoins de chaque client.

L’une des caractéristiques les plus importantes qui doivent encore être ajoutées à Microsoft Teams est la prise en charge des comptes multiples, ce qui est actuellement une des principales demandes sur UserVoice.

Publiée en 2017, cette demande de fonctionnalité a reçu plus de 29 000 votes d’utilisateurs du monde entier, et Microsoft a récemment confirmé qu’elle s’employait effectivement à la concrétiser.

Le support multi-comptes arrive donc à Microsoft Teams, mais le géant du logiciel basé à Redmond explique qu’elle fait tout cela par étapes.

« L’équipe d’ingénieurs continue à travailler sur l’ajout d’une prise en charge des comptes multiples sur les clients de bureau. Nous allons d’abord lancer la prise en charge d’un compte professionnel/scolaire et d’un compte personnel afin que les utilisateurs puissent profiter côte à côte de Teams pour le travail et le personnel sur Windows et macOS. La prise en charge des comptes professionnels multiples est toujours en cours et sera disponible à une date ultérieure », a confirmé un ingénieur de Microsoft Teams.

La fonctionnalité est déjà en cours de développement, indique Microsoft

La rumeur veut que le support multi-comptes soit d’abord ajouté aux clients mobiles de Microsoft Teams pour iPhone et Android, puis seulement aux applications de bureau. Mais pour l’instant, la bonne nouvelle est que Microsoft travaille à la réalisation de ce projet, d’autant plus que la popularité de Microsoft Teams ne cesse de croître et que le service est devenu une partie plus importante de la vie de nombreuses personnes.

Il n’y a pas de date de sortie quant à la date de la première étape du déploiement du support multi-comptes, mais il est probable que les clients mobiles auront cette fonctionnalité début 2021.