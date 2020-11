Apple a informé les développeurs qu’il accepte désormais les informations sur la confidentialité des applications pour un changement prochain de l’App Store impliquant ce que beaucoup appellent les « labels » de confidentialité. En bref, Apple permettra à ses utilisateurs de voir rapidement les informations relatives à la confidentialité des applications avant de les télécharger, ce qui les aidera à faire des choix éclairés sur ce qu’ils utilisent.

Ainsi, comme une étiquette nutritionnelle qui énumère les ingrédients et le contenu calorique, ces « labels » de confidentialité devraient vous donner une meilleure idée de ce qui se passe à l’intérieur d’une application avant que vous ne la téléchargiez de l’App Store d’iOS ou du Mac App Store. Les labels énuméreront les informations qu’une application collecte et les présenteront visuellement sur la page de l’application, un peu comme si vous regardiez le dos des étiquettes dans une épicerie.

Au début de l’été, lors de son événement WWDC, Apple a révélé qu’elle veut mieux informer ses utilisateurs sur les pratiques de confidentialité d’une application. Des exemples de ces labels privés ont déjà été fournis, révélant que les données seront présentées dans des fiches propres et simples pour chaque catégorie de protection de la vie privée.

Les développeurs sont tenus d’envoyer à Apple certaines informations sur la vie privée liées à leurs applications avant le 8 décembre. Dans une brève mise à jour sur le site Web de ses développeurs aujourd’hui, la société a déclaré qu’elle acceptait désormais ces informations. Les informations requises peuvent être soumises depuis l’App Store Connect.

Les développeurs devront divulguer le type de données qu’eux-mêmes et des tiers peuvent collecter auprès des utilisateurs, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, certaines données relatives à la santé et à la condition physique, les informations relatives au paiement, la localisation, les contacts, les SMS, les photos, l’historique de recherche et de navigation, l’historique des achats, etc.

8 décembre

Lorsque ces labels de confidentialité arriveront plus tard dans l’année, les utilisateurs d’Apple verront les informations sur leur ordinateur de bureau et leur smartphone lorsqu’ils visiteront la liste des App Store d’une application.

Apple ne dit pas exactement quand les labels de confidentialité seront mis en ligne, mais il semble probable qu’ils commenceront à apparaître le 8 décembre ou peu après.